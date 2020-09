Psíquico del FBI asegura que a Xavier Ortiz lo asesinaron

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La muerte de Xavier Ortiz sigue generando preguntas y revelaciones escandalosas, la más reciente ocurrió durante una entrevista exclusiva para el programa 'Chisme en vivo', donde el famoso doctor y psíquico del FBI, Rob Cissna, contactó al fallecido actor hasta el más allá.

Según el experto, el exintegrante de Garibaldi no se quitó la vida y fue asesinado.

“Siento presión aquí alrededor del cuello, siento conmociones, pero esto ocurrió antes de ponérselo, de ponérselo a él. Tengo que decirles que esto no es como la gente piensa. La forma como él murió no es lo que la gente piensa. Él no se quitó la vida, fue asesinado, pero quieren dar la impresión de que se suicidó. Él me dice que valía más muerto que vivo, pero él no decidió morir, tenía problemas como todos, pero no quería morir”, expresó Rob Cissna durante una videollamada.

Además agregó que "Él está perdido ahora mismo porque no tiene justicia, no quería irse, pero nunca obtendrá justicia, tendrá que conseguir justicia en el mundo espiritual y eso no es muy fácil”.

Pelea con su esposa

Una de las personas más criticadas tras la muerte de Ortiz es su esposa Carissa de León, con quien al parecer el famoso tuvo una discusión telefónica un día antes de su muerte.

En referencia al caso, el psíquico dijo que “esta pelea sucedió, pero hace como un mes. Esta pelea ocurrió por dinero, ella quería más dinero; honestamente veo que peleaban por dinero, ella usaba las peleas como una forma de demostrarle que él estaba acabado, él se deprimió sí, y pensó en suicidarse, pero esto no es lo que pasó”.

“Me dice una y otra vez: me mataron, me mataron, me mataron... sólo quiere que su familia sepa que no los abandonó, que los quiere, que los ama, pero se vio obligado a dejarlos”, finalizó.

