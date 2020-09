El verdadero fervor patrio va más allá de los desfiles ¿Qué opina el pueblo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La definición de fervor patrio en el diccionario no habla sobre coloridos trajes en los desfiles del 15 de septiembre, ni de los eventos oficiales que se desarrollan este día, sino de la lealtad que cada ciudadano debe tener con su patria.

Los hondureños fieles a los principios que enaltezcan a la nación y la devoción a esos valores son los verdaderos sinónimos de patriotismo.

Ponte a prueba con nuestra trivia: ¿Cuánto sabes de la independencia de Honduras?

Pero, qué opina la población a la interrogante ¿cuál debe ser el verdadero fervor patrio? Esto nos respondieron:

La nostalgia por la patria, al estar lejos

Para Mary Strickland, una hondureña radicada en Soringfield, Missouri, Estados Unidos, "el fervor patrio se siente mucho más cuando estás fuera del país".



Nos comparte que al llegar al mes de septiembre siente una mezcla de sentimientos: "por un lado nostalgia, añoranza y amor por mi país", por lo que trata de conectarse por internet con medios radiales de Honduras que transmiten el Himno Nacional cada mediodía durante este mes. "Un año me puse un traje típico para celebrar, uno inventa fuera del país", comenta.

VEA: Paracaidismo conquista las fiestas patrias del 15 de septiembre



Aunque vive en esa comunidad desde hace varios años no se pierde la cobertura de los desfiles patrios en los medios y agrega que "como cristiana ora cada día por Honduras".

Representar al país con dignidad

"Cuando nos han enseñado que Honduras es nuestra y es nuestra responsabilidad, tratamos de hablar siempre positivo, de las bondades que tiene nuestro país, y cuando estamos fuera representarlo de la mejor manera posible", eso es para mí el fervor patriótico comparte con EL HERALDO la compatriota Noelia Verónica Sierra, quien vive en Barcelona, España, desde hace años.

Agrega que en los últimos dos años solo ha escuchado el Himno Nacional en público en una ocasión y "no pude entonarlo, se me hizo un nudo en garganta".

Noelia considera que "no podemos tener fervor Patrio si no queremos nuestra tierra, si nos sentimos avergonzados de nuestros orígenes, creo que en las escuelas se ha dejado de enseñar y practicar el verdadero fervor Patrio, no se respeta las notas de nuestro Himno Nacional, no se respeta la Bandera Nacional, se tiene que empezar por ahí enseñando a nuestros niños a amar y a respetar nuestra Honduras, nuestro Himno y todos los símbolos y héroes patrios.

Decir presente cuando Honduras nos requiere

"Fervor patrio es honrar y defender nuestro país (como en la actual amenaza de la pandemia), nos responde Nohemy Santos Cálix, una licenciada en Enfermería que se mantiene firme en su puesto ante la emergencia sanitaria.



La capitalina es de la opinión de que el patriotismo es "no aprovecharse de las circunstancias para beneficio propio", lamenta además como en la actualidad se comercializa a extranjeros nuestra soberanía "ahora tu vas a las únicas playas municipales que quedan porque todo está privatizado, si querés disfrutar de las riquezas naturales del país tienes que pagar, para los pobres ya no hay oportunidad de hacer turismo".

No olvidar nunca nuestras raíces

Para la joven cantante de raíces hondureñas, Selena Lee, "el verdadero fervor patrio de los hondureños debe ser mantener la soberanía, conservar esa humildad que nos caracteriza, aún fuera de las fronteras patrias, y mantener la riqueza de nuestra cultura".



Este año, a causa de la pandemia, ha tenido que permanecer en casa, en Boston, EEUU, y aunque contrario a otras ocasiones -en las que acude a presentaciones en varios Estados- ahora se ha podido acercar a sus raíces catrachas al celebrar en familia la Independencia de Honduras.







Enaltecer Honduras con nuestros actos

"El verdadero fervor patrio debe consistir, en todas aquellas acciones que contribuyan a elevar la dignidad de ésta hermosa tierra llamada HONDURAS", afirma Gleydi Escoto, maestra de Educación Primaria desde hace más de una década en la capital hondureña.



Para ella está claro, "las acciones transparentes, libres de deseo mezquino de enriquecerse a uno mismo y empobrecer a la Patria que le vio nacer, erradicar los actos de corrupción, que deja sin beneficios a los más pobres" este debe ser el verdadero fervor patrio.

TAMBIÉN: Hallamos a descendientes de Francisco Morazán en Guatemala

Sobre el mismo tema, Josué David Bonilla, un joven universitario de 24 años, revela a EL HERALDO que siente algo de desconsuelo al ver cómo la Patria es atacada por su misma gente y agentes externos, "celebramos otro año de Independencia siendo totalmente dependientes del mundo exterior y hasta de actos de corrupción".



"El verdadero fervor que nos debería caracterizar es el de hacer que nuestra Honduras sea un lugar diferente, comenzando por nosotros mismos, dando un ejemplo de humildad y de honestidad hacia los más pequeños ya que ellos son los que seguirán implantando el amor a la Patria".



El universitario espera que "los hondureños podamos -desde las pequeñas cosas que hacemos- demostrar ser una mejor sociedad".