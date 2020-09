El reclamo de Messi durante el partido ante el Gimnastic

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona tuvo su primer partido bajo la dirección técnica de Ronald Koeman el pasado sábado en la victoria 3-1 sobre el Gimnastic de Tarragona, en un partido en donde la titularidad de Lionel Messi fue la gran novedad.

A pesar de no desempeñar un rol protagónico, la “Pulga” se robó todas las miradas y fue el centro de atención de los defensores rivales, llegando al punto de tener un cruce con Javier Ribelles.

LEA TAMBIÉN: Neymar recibe muestras de apoyo en Brasil tras sus denuncias de racismo

Ribelles, concedió una entrevista para un programa de televisión español, en donde reveló lo que se dijeron él y Messi debido a su cruce del encuentro, dejando claro que el argentino estaba bastante molesto.

“En una de esas que va a recibir de espaldas lo oprimo con todo, con los pies, con las manos, con el pecho… dejó el balón, se giró y me dice: “Pero qué haces boludo. ¿Qurés dejar de darme patadas? Que estás todo el rato igual”.

El zaguero del conjunto de Tarragona no se quedó callado y le contestó al capitán azulgrana: “A ver, si eres el mejor te tengo que dar patadas, no te puedo dejar girar, porque cuando te gires me vas a ganar”, señaló el jugador de 28 años que al final del encuentro intercambió camiseta con Antoine Griezmann.

ADEMÁS: A Koeman le gustaría fichar a Salah para reforzar el Barça

La discusión entre ambos no pasó a mayores y de hecho Ribelles tuvo un gesto de disculpa con Messi luego de una fuerte entrada.

Messi no tuvo mucha incidencia para que Messi se llevar la victoria ante el Gimnastic y de hecho fueron Dembélé, Coutinho y Griezmann quienes llevaron la victoria en este partido de preparación para el equipo culé.

VEA: Las noticias de mayor impacto de la semana en el mundo del deporte

Este fue el primer partido del equipo bajo las órdenes de Ronald Koeman, quien mandó dos alineaciones diferentes en cada tiempo pero predominó el 4-2-3-1, sistema de juego que empleará el holandés en el 11 inicial catalán.