La batalla de Dak Prescott contra la ansiedad y la depresión

Dak Prescott hace varias revelaciones en un capítulo de “In Depth with Graham Bensigner”, el cual estrenará este fin de semana. Foto: AFP

DALLAS, ESTADOS UNIDOS.- El quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, declaró que actualmente está librando una batalla contra la ansiedad y la depresión, llegando al punto de solicitar ayuda en la temporada baja de la NFL para poder superar ambas afecciones.

Prescott reconoció que habló con su familia y su gente más cercana y le revelaron que ya habían lidiado con este problema antes, por lo que el mariscal de campo señaló que “cuando tienes pensamientos que nunca habías tenido, es una oportunidad de darte cuenta y reconocer la vulnerabilidad que tienes”.

La estrella de los Cowboys también puntualizó que “ser abierto y no contener esos sentimientos fue una de las mejores cosas”, pues la reciente muerte de su hermano Jace, quien se suicidó en abril y el temor a la pandemia del coronavirus le han afectado severamente.

Prescott confesó que lloró mucho y que intentó reflexionar sobre todo lo que había sucedido y llegó a comprender que su hermano tenía muchas cargas encima.

Ahí mismo señala que es una persona extrovertida y que le gusta mucho estar con la gente, además añadió: “Me gusta inspirar, me gusta poner sonrisas en la cara de la gente todos los días y me gusta ser líder. Cundo te arrebatan eso sólo porque estás forzado a hacer cuarentena y no puedes estar con la gente como quisieras sí es difícil”.