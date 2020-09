Un tercio de las muertes por covid-19 en el mundo son de Latinoamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- América Latina no solo es la región más golpeada por la pandemia, sino que representa un tercio de los muertos por coronavirus en el mundo.



Cada día mueren en promedio más de 2,800 personas a causa del coronavirus. Brasil, México y Perú son los países que han tenido más víctimas. El número de casos se supera los ocho millones (8,229,215 contagios).



El caso más llamativo es el de Perú. No tiene tantos contagios ni tantas muertes como Brasil y México, pero en términos relativos, es el país con la tasa de mortalidad más alta, con 93 muertos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Bolivia (63) y Chile (62).



LEA: Atentado contra Torres Gemelas y el covid-19: ¿Cuál es más traumático y difícil de superar?



Hace exactamente seis meses que la OMS calificó el nuevo coronavirus como pandemia, hoy América Latina y el Caribe paga el precio más alto en esta crisis sanitaria, con más de ocho millones de contagios y 309,317 fallecidos.



Son cifras de la AFP a partir de datos oficiales que serán, con certeza, menores que las reales, debido a la imposibilidad de realizar todos los diagnósticos necesarios y llevar a cabo una contabilidad exhaustiva en ciertas zonas.



Dentro de América Latina, Brasil es el país más afectado, con 4.2 millones de contagios y casi 130,000 muertos, unas cifras solo superadas en el mundo por Estados Unidos.



En términos proporcionales, Perú, con más de 702,000 casos y 30,000 muertos, es el país más enlutado del mundo ya que registra 92 decesos por cada 100,000 habitantes.



En otros países de la región, los datos son también desoladores, como en México, con 69,095 fallecidos y 647,507 casos, o Colombia, con 686,851 contagios y 22,053 muertos.



América Latina experimentó un fuerte incremento de casos y muertos a partir de junio, hasta convertirse hoy en la región del mundo más afectada.

ADEMÁS: El Salvador: Nayib Bukele destaca descenso de covid-19 en 20 días



Pese a las cifras, hay países como Guatemala, que han decidido dar un paso al frente. El país centroamericano anunció esta semana que reabrirá todas sus fronteras la próxima semana, pese a que el 59% de los municipios guatemaltecos está actualmente en alerta máxima.



Quienes entren al país tendrán que presentar un certificado de estar libre del virus. Guatemala, con una población de 17 millones de habitantes, suma 80,306 casos positivos y 2,918 muertos. El Salvador por su parte también exigirá comprobar estar sano antes de entrar al país, en momentos en que su presidente, Nayib Bukele, destacó que en las últimas tres semanas ha habido una reducción notable de casos.

El drama se repite de país en país en donde los sistemas de salud se han visto rebasados por la pandemia. Foto: AP.



35 vacunas potenciales que no terminan de llegar

Mientras los mejores laboratorios buscan una vacuna eficaz que proteja al mundo, la OMS advirtió de que el fin de esta pandemia "no llegará rápidamente". La organización de la ONU no cree que pueda haber una vacunación generalizada antes de mediados de 2021.



"Todos los ciudadanos del planeta están cansados y nos gustaría que este virus ya no estuviera entre nosotros (...) Pero podemos prometer sólo lo que es humanamente posible (...) El fin de esta pandemia no llegará rápidamente", admitió Michael Ryan, director de urgencias sanitarias de la organización.



En este momento, la OMS contabiliza unas 35 vacunas potenciales en todo el mundo de las que nueve están en fase final o fase 3 o a punto de entrar en ella. Esto implica probar la posible vacuna en miles de voluntarios.



Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó la "falta de solidaridad". "Nos hace falta un liderazgo mundial, sobre todo por parte de las grandes potencias. Sólo así podremos vencer al virus", insistió.

TAMBIÉN: Farmacéutica AstraZeneca reanuda ensayos de vacuna contra covid-19



Los muertos por coronavirus tienen nombre y apellido, pero aún hay lugares en el mundo donde la pandemia se pone en duda. En Kosovo por ejemplo, donde los hospitales están desbordados y se registra una de las tasas de infección más altas de Europa, hay ciudadanos que creen que el coronavirus no existe.



Un sondeo reciente demuestra que un tercio de la población kosovar no cree en el coronavirus, lo cual obligó a las autoridades a difundir imágenes de enfermos en unidades de cuidados intensivos para convencer a los incrédulos.



"¿Cómo puede alguien creer esa mentira, que el coronavirus no existe?", dijo un anciano enfermo, exhausto, ante las cámaras de la televisión local.