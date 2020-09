Niño muere tras infectarse con una ameba "come cerebro" en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un chico, de 13 años de edad, falleció luego de infectarse con una ameba 'come cerebros' en un lago de Florida, Estados Unidos.



Según Travis Wall, padre del menor, su hijo asistió a un campamento de verano y nadó en un lago, lugar donde contrajo la ameba.

Días después de visitar el campamento, el niño comenzó con síntomas iniciales que incluían episodios de náuseas, vómitos, rigidez de cuello y fuertes dolores de cabeza.



El niño fue llevado a un centro hospitalario y los médicos diagnosticaron al chico con "una ameba parasitaria (Naegleria fowleri) que no tiene cura".



De acuerdo con las informaciones, la ameba ya había deteriorado severamente la salud del joven, motivo por el cual fue conectado a un respirador artificial, relató el padre.



Tras no presentar ninguna actividad cerebral, Tanner fue desconectado del soporte vital el día 2 de agosto.



La ameba 'Naegleria fowleri', también conocida como 'ameba come cerebros', es causante de una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral que lleva a la destrucción del tejido cerebral y causa la muerte en un promedio de cinco días.

