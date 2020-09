Joven que mató a su amigo: “Se me metió el diablo y de una maté a mi alero”

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con frialdad y bajo los efectos del alcohol, un joven identificado como Carlos Antonio Silva Castellanos confesó el sábado que mató a su propio amigo en una riña en el sector de la Rivera Hernández.

“Se me metió el diablo y de una maté a mi alero, le enterré un cuchillo creo que en el corazón”, declaró ante medios de comunicación el hechor del homicidio de René Mauricio Gonzales Contreras (23).

En medio de risas, Silva Castellanos relató que “en un agarre de repente se lo llevó la bestia (a la víctima), me dio manotadas, me tiró un envase y me defendí”.

Ambas personas se encontraban departiendo al interior de una vivienda situada en la colonia El Paraíso número tres.

En un instante inició una discusión que al calor de los tragos provocó el mortal altercado, quedando malherido René Mauricio y al cabo de unos minutos falleció dentro del inmueble.

Efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen y detuvieron al homicida que tuvo que ser trasladado a la primera estación policial sampedrana.

El autor material de este hecho sufrió una herida en la cabeza, producto del impacto del envase de vidrio que le propinó Gonzales Contreras antes de ser herido de gravedad.

Arrepentimiento

A pesar del ataque el responsable de quitarle la vida a quien consideraba como su amigo mencionó que se sentía arrepentido porque se llevaba bien con el occiso.

“Éramos aleros, nunca pensé eso, pero por el pedo del alcohol y él se sobó conmigo”, dijo. Carlos Antonio aseguró que el arma blanca con la que le dio muerte a Gonzales Contreras no la portaba, sino que la encontró en el sitio en el que se embriagaron.

Personal de Medicina Forense llegó al lugar del incidente para realizar el levantamiento del cadáver de la víctima, donde familiares y vecinos lamentaron lo que había acontecido.