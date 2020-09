Banda Juvenil 504 conquista el escenario virtual

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Suena un saxofón antes de que esté listo el almuerzo y un redoble de tambor hace vibrar la sala, mientras que en el dormitorio una trompeta sustituye las horas de descanso.



El confinamiento obligatorio no ha detenido el alegre ritmo de la Banda Juvenil 504 y desde hace seis meses que los integrantes de esta destacada banda hondureña no han parado de trabajar, pero todos desde sus hogares.



El escenario para sus presentaciones ya no son los teatros o las calles de la capital, ahora las transmisiones en línea son su vitrina para exponer el talento de los jóvenes.



Desde que la amenaza del covid-19 ingresara al país, los líderes de esta banda juvenil optaron por entregar los instrumentos a cada uno de sus integrantes.

Vea aquí: Banda Juvenil 504 deleita al papa Francisco con su música



Con el reporte del primer caso de la enfermedad en el país también se marcaba un reto para los integrantes de la banda, ahora tendrían que adaptarse a las prácticas en línea y a no sentir el calor y la interacción de los ensayos presenciales. Ariel Montecinos, director del grupo, explicó que ahora se brindan dos clases de una hora a la semana a través de la plataforma Zoom.



También cada fin de mes los jóvenes talentos realizan una evaluación y cada dos meses un examen.



“Hemos fortalecido el aspecto técnico, cada uno ha crecido de manera individual, hay mucha seguridad, se ha trabajado bien, hemos estado comprometidos”, comentó Montecinos.

Los estudiantes de esta banda tienen que lidiar con la suspensión inesperada de la energía eléctrica y también con el distanciamiento social.



“Hemos sabido ganar y aprender, sacar provecho de esta pandemia y hemos logrado fortalecer el estudio individual de los jóvenes”, manifestó Montecinos.

Escenarios y giras

El fatal virus también le arrebató varios planes de gira a los jóvenes de la BJ504.



Entre los planes se encontraba viajar a Europa con el fin de participar en varios festivales, de igual forma se tenían planes de llegar a territorio colombiano para hacer vibrar la tierra del café con el ritmo punta y el folclor hondureño.



Además, a nivel nacional varias presentaciones se suspendieron y con ello se ha complicado costear el mantenimiento de los instrumentos musicales que utiliza la banda.



No obstante, el deseo de demostrar su talento les ha permitido participar en un concurso de bandas en línea llamada 4beats Virtual 2020.

Escenario virtual

Para no dejar de hacer sonar sus fieles instrumentos musicales sus presentaciones se han trasladado al escenario virtual.



Ahora graban de manera profesional sus presentaciones, pero lo curioso es que cada integrante se graba desde casa y deben saber sincronizar con mucha precisión para lograr los resultados que cautivan a su público y fieles seguidores.