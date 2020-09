El Salvador exigirá prueba de covid-19 para ingresar al país

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-El Salvador exigirá pruebas de covid-19 a todos los pasajeros que quieran ingresar al país cuando el aeropuerto internacional reinicie operaciones para los vuelos comerciales internacionales desde el 19 de septiembre.



De acuerdo a una circular de la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, los pasajeros deberán hacerse el test en un plazo no mayor a 72 horas previo al vuelo y debe resultar negativo para poder entrar a la nación centroamericana.



Agrega que el pasajero que no presente dicha prueba será considerado por la Dirección General de Migración y Extranjería "como inadmisible”. El documento fue publicado el sábado en las redes sociales y en la cuenta oficial de Twitter de la embajada de Francia en El Salvador.

La circular generó dudas en diferentes sectores, ya que no deja claro si la disposición excluye a los salvadoreños que según la constitución no se les puede prohibir la entrada ni salida del país.



El 17 de marzo, cuando El Salvador no había registrado casos confirmados del nuevo coronavirus, el presidente Nayib Bukele ordenó cerrar las operaciones del aeropuerto internacional y autorizó solamente vuelos de cargas y de misiones humanitarias.



Según informes del Ministerio de Salud, en los últimos 34 días El Salvador ha registrado una tendencia a la baja de casos de coronavirus después de que el domingo 9 de agosto alcanzó el pico más alto con 449. El país acumula 26,851 casos y 782 fallecidos.

