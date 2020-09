Barcelona ganó partido amistoso contra el Nastic

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona se impuso 3-1 al modesto Gimnastic de Tarragona este sábado en un amistoso de preparación, en el que Lionel Messi fue titular, antes de empezar a competir en La Liga dentro de dos semanas.



El Barça se impuso con un tanto de Ousmane Dembélé (5) y los goles de penal de Antoine Griezmann (16) y Philippe Coutinho (51), mientras el Nastic (2ª división B, la tercera categoría española) redujo diferencias con un tanto de Javi Bonilla (29).



Ronald Koeman, que debutaba al frente del banquillo azulgrana con este encuentro, se tomó el partido, disputado en el centro de entrenamiento del Barcelona, como una forma de empezar a probar a sus jugadores.



El técnico holandés no dudó en poner a Lionel Messi, recién elegido este sábado de nuevo como capitán, de titular, acompañado en el ataque por Antoine Griezmann en punta y Ousmane Dembélé por la izquierda.



El extremo francés marcó en su primer encuentro con la camiseta azulgrana tras diez meses lesionado.



Messi se estrenó en la temporada 2020-2021 sin su principal escudero, Luis Suárez, al que Koeman, ni siquiera convocó para este encuentro, mientras la prensa sitúa al uruguayo muy cerca de la Juventus.



El capitán azulgrana, que cedió el primer penal a Griezmann, disputó 45 minutos en los que todavía se le notó la falta de competición.



Messi hizo temblar al barcelonismo con su amago de salida del club, pero tras decidir quedarse y cumplir su último año para evitar un litigio judicial, el propio Koeman ha dejado claro que será una pieza importante del equipo con la titularidad y sus declaraciones.



"Es el mejor, Messi en forma es un jugador importantísimo y lo ha demostrado durante muchos años, y ojalá pueda repetirlo esta temporada", recordaba Koeman el viernes, tras el entrenamiento del equipo azulgrana.



El Barça, que no tuvo ningún problema para dominar al Nastic, cambió su once en la segunda parte, dejando el control en la medular a los jóvenes Frenkie de Jong y Riqui Puig junto a Coutinho, regresado de su cesión en el Bayern de Múnich.



El brasileño fue uno de los hombres más activos en este partido de prueba antes del regreso a la competición del Barça.



El club azulgrana debutará en La Liga el 26 o 27 de septiembre ante el Villarreal.