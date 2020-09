Mark Ruffalo, Hulk en “Los Vengadores”, revela detalles estremecedores de su vida

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. Cuando los reflectores se apagan, Mark Ruffalo -Hulk en “Los Vengadores”-, deja de salvar al mundo para dedicarse a otra importante tarea: salvar su propia vida.



En varias entrevistas para medios estadounidenses, como New York Magazine, Parade y The Observer, Ruffalo contó que ha afrontado dos inesperadas pérdidas -la muerte de su hermano y su mejor amigo-, un tumor cerebral que lo mantuvo alejado de las cámaras y una depresión desde la infancia.



“Soy un perdedor, actúo en películas, pero nadie las ve. Mi hermano paga mis multas de estacionamiento”, confesó que solía pensar.

Vida llena de obstáculos

Cuando era niño se le dificultaba estudiar porque sufrió dislexia, además sus padres quedaron en bancarrota por el fracaso de varios negocios. Para ese entonces decidió aventurarse en el mundo de la actuación.



Tocó muchas puertas y en todas le negaban la gran oportunidad que buscaba. Como consecuencia, se enfrascó en la ira, frustración y depresión.



El actor de 52 años de edad dijo que antes de la fama pasó gran parte de su tiempo sin saber qué hacer o qué sería de su vida.

“Distimia. Es una depresión prolongada y de bajo grado todo el tiempo. He estado luchando con eso toda mi vida. Es como una depresión leve que está corriendo todo el tiempo en segundo plano”, explicó.

Tragedias

En 1994, Michael, el mejor amigo de Mark, se suicidó. “Cuando murió, me sacó de una oscura depresión. En el momento en que se fue, me di cuenta de que la muerte no era un escape, que el suicidio no era una respuesta”, recordó.



Varios años después descubrió que tenía un grave problema de salud. Después de soñar que había desarrollado un tumor cerebral, Ruffalo se preocupó y decidió consultar a un médico. Tras una tomografía computarizada, recibió un diagnóstico de neurinoma acústico.



En ese momento su esposa estaba embarazada de su primer hijo, por lo que decidió mantener su diagnóstico en secreto.



Tras el nacimiento de su primogénito se sometió a una exitosa cirugía. Aunque la operación fue buena, el actor quedó con parálisis facial y sordera en su oído izquierdo. Era el momento donde la fama llegaba por montones, sin embargo, se alejó de las cámaras para tratar su padecimiento.

En el 2008 el actor enfrentó otra muerte inesperada. El 1 de diciembre, su hermano Scott apareció con un tiro en la sien en su departamento de Los Ángeles. Fue declarado como un homicidio que aún no tiene un culpable tras las rejas.



Tras la muerte de su pariente, Ruffalo decidió tomarse un descanso de Hollywood. Fue en que regresó al mundo del cine, pero como director.