Pequeños negocios de la capital aún no elevan ventas en la fase 1

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La puerta de la pieza roja con un rótulo pintado de blanco, rojo y azul está abierta.

Dentro del lugar se escucha un fuerte sonido, es una canción urbana a todo volumen, pero también se distingue el vibrante ruido de una máquina de cortar cabello.

El aparato está siendo utilizado por Elvin Medina, barbero y propietario de la barbería Estilo Libre, pero el corte no es a ningún cliente, la sala de espera está vacía y el asiento está siendo ocupado por su persona y con su mano derecha se corta el cabello de su cabeza.

Este, como otros pequeños negocios de la capital, están vacíos durante la mayor parte del día y la apertura de la fase 1 de la economía aún no surte efecto en estos lugares.

EL HERALDO realizó un recorrido en la ciudad para conocer la situación actual de estos sobrevivientes de la salud y de la economía.

El joven barbero de 27 años, Elvin, quien tenía a dos empleados dentro de la barbería, pero debido a la situación los tiene suspendidos, y solo él se encarga de atender a los pocos clientes que recibe.

“La clientela ha bajado por lo menos en un 70%. La gente ya está retornando a sus trabajos, pero no todos tienen el presupuesto para pagar porque tienen otras prioridades, ya sea alquiler, provisión o deudas”, lamentó.

Elvin, pese a la disminución de clientes, decidió reducir el precio del corte de cabello, por ejemplo, el que costaba 70 y 60 ahora cuesta 50 y 40 lempiras, para atraer a la clientela.

El provecho que ha tenido este barbero de la fase 1 es que los clientes que logra alcanzar es durante los fines de semana, que son intermedios, ya que asegura que ya no optan por cortes modernos sino por aquellos que les garanticen mayor tiempo de volver a la barbería, un corte bajo.

Otro de los negocios visitados fue la tortillería de doña Elvira Martínez, de 58 años, quien se dedica a esta venta desde hace 10 años en la colonia El Carrizal.

“Durante estos cuatro meses han bajado todas las ventas, antes vendía 20 medidas de maíz en tortillas a diario, ahora apenas vendo 10 medidas porque la gente está sin trabajar”, lamentó.

La señora no pierde esperanzas y desea volver a vender las 20 medidas de antes, a partir de este lunes, ya que asegura que gran parte de las ventas es a los conductores.

Asimismo, se visitó el local de Lácteos Olanchano, que se ubica en la entrada de la colonia Centroamérica Oeste.

El señor José Perdomo, de 49 años, es el encargado del puesto y asegura que las ventas de estos productos se han perdido en un 75% y que se mantienen gracias a la venta de sus cotizadas “burritas” de 20 lempiras.

“Si no fuera por eso no sé qué haría, porque me acaban de traer 81 libras de queso, esto lo vendía antes en tres días y ahora en una semana”, comentó.

Por su parte, el representante del sector microempresario, Efraín Rodríguez, manifestó que por la falta de disponibilidad de dinero de las personas las ventas solo están en un 30%.

“Esta fase (1) solamente es para reactivar, pero no quiere decir que tengamos suficientes ingresos, esto solo es un paso adelante para poder avanzar a la siguiente fase (2) y que nos permita mayor circulación de personas”, expresó.