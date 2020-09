TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El político Salvador Nasralla aseveró que "Honduras es el único país del mundo (que su Congreso Nacional) está haciendo las sesiones virtuales".



"Esa Ley Electoral que hoy (el jueves) irresponsablemente están empezando a discutir en el Congreso Nacional de forma virtual (...) A todos esos diputados, que están cometiendo un delito, el delito lo está cometiendo el presidente (Mauricio) Oliva porque esa reunión tiene que ser presencial", dijo.



Desde el comienzo del siguiente video se pueden apreciar las declaraciones del excandidato a la presidencia por la Alianza de Oposición que surgieron mientras se debate la aprobación de la nueva Ley Electoral, la segunda vuelta y el proceso de enrolamiento para adquirir la nueva identidad de cara a las elecciones primarias que se celebrarán en marzo próximo.





En nueva ley electoral debe aprobarse voto de los hondureños en el exterior a través de Courier así como están haciendo los estadounidenses desde hace muchos años. Esto permitirá votar a más de 1 millón de compatriotas que mantienen nuestra economía. No respeto a los narcos. pic.twitter.com/0x11KIlsoD — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 9, 2020

Reunión virtual

La Unidad de Datos de EL HERALDO ingresó a los portales de las cámaras legislativas de 18 naciones de América (norte, centro y sur) para verificar la manera en que los entes realizan las sesiones en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



Este rotativo comprobó que en cinco países, que son Honduras, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, las sesiones parlamentarias se desarrollan de manera virtual con el objetivo de evitar la aglomeración de personas para reducir las posibilidades de contagio como medida ante la llegada del coronavirus.



En Honduras, por ejemplo, muchos congresistas son mayores de 60 años y otros sufren de patologías, lo que los hace más vulnerables al coronavirus.



Sin embargo, las bancadas de oposición vienen exigiendo retornar a labores en el hemiciclo, particularmente para la discusión y a su vez admisión de la nueva Ley Electoral.



El Congreso Nacional de Honduras ha celebrado 20 sesiones virtuales desde el pasado 24 de abril, cuando se consumó la primera bajo esa nueva modalidad.



En cambio, en las 13 naciones restantes: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay son presenciales las sesiones, en donde fue evidente el uso de las mascarillas por parte de los parlamentarios en las transmisiones en vivo de cada entidad.



El Congreso guatemalteco aprobó a finales de agosto un protocolo de prevención del covid-19 que abarca jornadas de desinfección y práctica de pruebas de hisopado a su personal para evitar los contagios masivos que afectó hasta al presidente de ese poder, Allan Rodríguez, al grado que tuvo que ser hospitalizado, como resultado que esa entidad ha celebrado sesiones plenarias.

"La ley no lo impide"

Para el abogado Juan Carlos Barrientos, las sesiones virtuales que ha ejecutado el Congreso Nacional ante la crisis del covid no son ilegales ni irregulares.



"No existe un artículo en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Congreso que diga que las sesiones virtuales que ha hecho el Poder Legislativo sean ilegales", puntualizó.



El experto también comentó que "lo que la ley no lo prohíbe está permitido. Las sesiones virtuales no tienen nada de malo, simplemente es un cambio de modalidad por la situación en la que estamos".



Por su parte, el analista Raúl Pineda, comentó que todos los países que aún hacen sesiones de manera virtual se encaminan a hacerlo presencialmente.



"Los congresos van a tener que sesionar de manera presencial porque pasa que se está abusando de la virtualidad", consideró.

¿Qué dice la carta magna?

La Constitución en el artículo 78 indica que "se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres".



El 187, en tanto, puntualiza que "el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 78 (entre otros) podrán suspenderse en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de otra calamidad general, por el presidente de la República de acuerdo con el Consejo de Ministros".

¿Y la Ley Orgánica del Congreso?

La cámara legislativa en su sesión extraordinaria del jueves 2 de abril anterior aprobó una resolución a su Ley Orgánica, la cual permite la realización de sesiones legislativas virtuales del pleno y de comisiones de diputados.



La resolución establece que en casos excepcionales es el pleno de diputados, la junta directiva y las comisiones legislativas, podrán reunirse, discutir y aprobar asuntos de su competencia mediante sesiones no presenciales, de manera virtual.



Las convocatorias a reuniones virtuales de pleno o de junta directiva serán realizadas por el presidente cuando haya sido decretado estado de emergencia, o en el contexto de crisis, pandemia, emergencia sanitaria, calamidad, desastre o una situación análoga que haga imposible o extremadamente difícil o no aconsejable reunirse físicamente.

Conclusión

La aseveración de Salvador Nasralla de que "Honduras es el único país del mundo que está haciendo las sesiones virtuales" es falsa porque cinco países del continente lo hacen bajo esa modalidad, que representa el 28% de las naciones que analizó EL HERALDO.



Además, la Constitución de la República dice que las reuniones pueden suspenderse cuando una epidemia u otra calamidad afecte en el país, como ocurre en el presente por la llegada de la pandemia del coronavirus.



De igual manera la carta magna no prohíbe las sesiones virtuales, contrario a lo que expresó Nasralla, que son un delito.



En tanto, el Congreso Nacional aprobó el 2 de abril una resolución a su Ley Orgánica, la cual permite la realización de sesiones legislativas virtuales del pleno y de comisiones de diputados.