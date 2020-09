Se viraliza "oración a Santa Belinda" para conseguir novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Memes, gifs y ahora un rezo a "Santa Belinda" son algunas de las novedades que se han viralizado en las redes sociales tras el anuncio de la relación de Belinda y Christian Nodal.

Los usuarios se han puesto creativos y han hecho notoria la rapidez de la cantante Belinda para conseguir pareja y hasta lograr que se tatúen su nombre.

Para poner en contexto, la cantante ha tenido amoríos con varios famosos, entre estos Lupillo Rivera, Criss Angel y ahora Nodal; los tres en un par de meses de relación se tatuaron algo en referencia a la también actriz. Cara, ojos, nombre, en fin.

Por tal motivo, ahora Belinda es considerada -en tono de broma- una especie de santa posmoderna para conseguir pareja.

Entre las "oraciones" se piden favores de todo tipo, encontrar novio, dejar la soltería, tener muchos pretendientes e incluso dinero para cirugías.

"Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe mi nombre. Que me estampe en sus cabezas como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado enculado", dice una de las oraciones más compartidas en la red.

En otro de los rezos popularizados, los usuarios piden novios jóvenes, haciendo alusión a los 10 años que Belinda le supera a su pareja Nodal de 21.

“Santa Belinda de las solteras desamparadas, termina con mi ayuno y mándame uno de 21”, “Oh, Santa Belinda de los enculamientos, por favor dame tu bendición para que mi crush y yo seamos novios”, “Voy a empezar la novenaria a Santa Belinda”, “Comparte a Santa Belinda para que nunca te falte el amor real... (sólo para solteras y/o quedadas)”, “Santa Belinda, patrona de los chacalitos, ruega por nosotros para conseguir un mayate”, “No se olviden de rezarle a Santa Belinda para tener éxito en las vidas”, son algunos de los divertidos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Sin duda alguna de los cibernautas están muy emocionados y al pendiente de lo que sucede con la vida amorosa de Belinda.