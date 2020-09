Conferencia Episcopal al margen del "bono religioso" en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siguen reaccionando más sectores de la sociedad hondureña en torno a la polémica iniciativa de entregar un bono a los líderes religiosos que pertenecen a la tercera edad y que según algunas autoridades han tenido dificultades económicas durante la pandemia del covid-19.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) se pronunció a través de un video grabado por su portavoz, el padre Juan Ángel López, quien aseguró que la institución a la que pertenece se mantiene al margen del asunto.

"La Conferencia Episcopal quiere hacer del conocimiento de todo que en ningún momento los señores obispos han solicitado ningún bono, ninguna ayuda particular, ni al gobierno de la República ni al Congreso Nacional (CN). Además, los obispos se han enterado de que se ha presentado supuestamente un decreto en favor de las iglesias, del cual ellos son completamente ignorantes, en ningun momento se les ha participado de ningún decreto que en su nombre se iba a presentar o se ha presentado", dijo el religioso.

Más temprano, pastores de reconocidas iglesias evangélicas del país se pronunciaron a favor del beneficio y afirmaron que algunos pastores adultos han tenido que exponer sus vidas durante la crisis sanitaria, y debido a su aporte de muchos años, merecían una compensación económica.

"Nosotros tenemos de 1,200 a 1,500 pastores en esas edad (tercera edad) y por eso queremos solicitar a ver si es posible que el Estado nos facilita para poderles dar un bono a ellos. Porque también somos hondureños y esa situación nos ha complicado a todos, yo no sé de qué se extrañan, uno como gremio tiene que solicitar a quien corresponde", dijo el pastor Oswaldo Canales.

Sin embargo, el representante de la Conferencia Episcopal es del criterio que no es el momento para discutir temas de este tipo, ya que hay otros con mayor prioridad.



"Para tranquilidad de todos, de la feligresía en particular y además, considerando que no es el momento para que una vez más se pretenda distraer a la opinión nacional cuando hay temas inherentes, mucho más delicados en medio de la pandemia, de la crisis social y económica que estamos viviendo, con temas que no vienen al caso, la conferencia episcopal no es responsable ni es partícipe de cualquier cosa que en su nombre se solicite", finalizó López.

