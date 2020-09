Así respondió Ester Expósito a la canción que J Balvin le dedicó

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ester Expósito, la actriz española que saltó a la fama por su papel en la serie de Netflix, Élite, ha dejado clara su pasión por el reguetón y gracias a ello recientemente se convirtió en la inspiración para el cantante J Balvin.



Expósito fue mencionada en uno de los versos de "Locura", tema que el colombiano interpreta junto a Ozuna y a Chencho Corleone.

La letra de la pegajosa canción dice: “Dime cuál es tu propósito, Que vea tus videos como Ester Expósito, me tiene bien loquito, no entiendo cuál es el problema, si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? (Dime, dime) Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar”.



La actriz de de 20 años no dudó en reaccionar al tema y decidió grabar un corto video que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 25 millones de seguidores.



La rubia de ojos verdes aparece cantando esa parte de la canción, con una actitud seductora y con un labial rojo intenso que dejó impactados a sus seguidores, incluso al mismo J Balvin, que no dudó en compartir el clip en su perfil.

Los fans de ambos se volvieron locos de emoción y hubo quienes comenzaron a especular una posible colaboración entre ellos.

Ester y el reguetón

La intérprete de "Carla" en la popular serie había dejado más que claro su gusto por el reguetón, cuando en diversas entrevistas para revistas de farándula dijo que ese género musical es parte de su día a día, hecho que comprobó cuando hace aproximadamente cinco meses enloqueció las redes con un sexy baile desde su habitación.



En aquel momento, Expósito bailó al ritmo de "El Efecto" de Rauw Alejandro y Chenco Corleone.



Gracias a ese primer video en donde demostró sus sensuales pasos de baile y su escultural figura, la joven se convirtió en la española con más seguidores en Instagram.