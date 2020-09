Diego Vázquez: “No me gusta ser favorito”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director técnico del Motagua, Diego Vázquez, habló sobre el Torneo Apertura 2020, por qué su equipo no se ha reforzado y sobre el formato que tendrá el campeonato.

Vázquez comenzó diciendo que a los azules se les ha quitado el favoritismo y se habla más de otros clubes, sin embargo, aclaró que “la gente se olvida, el mejor equipo del torneo pasado fuimos nosotros, sin embargo ahora porque no incorporamos jugadores nadie nos da crédito”.

El argentino además manifestó que esta situación le gustaba porque “no le gusta ser favorito”, añadiendo que prefiere que no los tengan en cuenta y venir desde atrás.

“Tenemos chicos jóvenes, no es que no tenemos y en algún momento los podemos utilizar, a mí me gusta llevarlos de a poco como el caso de Denil y Pereira. Creo que estamos bien para competir en los dos torneos y si avanzamos en ambos que esa es la idea”, expresó Vázquez.

Habló de los calendarios

La “Barbie” aprovechó para hablar acerca del calendario del próximo campeonato, siendo bastante crítico con la seguidilla de partidos y manifestando que hace dos torneos se dio esta situación y que “hasta el Liverpool” se quejó de esto.

Vázquez fue enfático en resaltar que no hay plantel que resista la acumulación de tantos juegos y que la Liga Nacional debe programarlos con un mínimo de tres o cuatro días.

El estratega de las águilas también aprovechó para pedirle a la liga que explique bien el nuevo formato en torno a los últimos cuatro partidos, ya que desconoce si estos serán sorteados.

Dardos envenenados

Fiel a su estilo, el nacido en Mendoza no desaprovechó para recordar viejas controversias con otros clubes, llegando a declarar: “lo ideal es que no se preste para lo que pasó anteriormente, con equipos que no compitieron de forma leal, espero que no se preste para eso, ya con eso tendremos una ganancia importante”.

Diego Vázquez también confirmó que por la pandemia del coronavirus jugarán sus partidos en el Estadio Nacional, un estadio que a criterio del técnico “les viene bien”.

Por otra parte, Vázquez comentó sobre la posibilidad de jugar en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, sin embargo explicó que eso será hasta que haya pasado la emergencia sanitaria.

En los últimos días, el presidente financiero del equipo, Juan Carlos Suazo, anduvo por La Paz y mencionó que esta instalación se encuentra en buenas condiciones y que lo acaban de reparar, por lo que lo contemplan como una alternativa para que el ciclón dispute sus partidos de local.