Lo que cuesta ser niño en Honduras en tiempos de pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yoseth tiene que conformarse con observar entre las polvosas celosías de su casa durante las tardes cómo sus amiguitos -otros niños- de la cuartería donde vive juegan mientras él permanece confinado por la pandemia que tiene seis meses de estar alojada en Honduras.



La celebración del Día del Niño no significará un regalo porque sus papás tienen cerrado el negocio del que subsisten, tampoco podrá jugar una hora extra como el año pasado por temor a contagiarse a causa de que sus amigos no usan mascarilla ni respetan el distanciamiento físico.



No valdrán lloretas ni suplicas que hagan cambiar la opinión de sus papás: "Nos hemos cuidado todo este tiempo para que un descuido podamos salir infectados", argumenta Ana, la mamá de Yoseth, quien además recalca que "no es momento de jugar, él tiene que entender que lo hacemos por su bien".



El temor de Ana es que Yoseth se una a los 4,760 menores de 0 a 19 años que dieron positivo por coronavirus en Honduras, según la base de datos de EL HERALDO alimentada por el registro diario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y actualizada al 9 de septiembre de 2020.

Como Yoseth, habrá otros menores que en el Día del Niño no podrán salir a jugar, mientras que otros sí lo harán, una situación peligrosa porque los "niños son transmisores silenciosos" a raíz de que la mayoría son asintomáticos, advirtió el epidemiólogo Mario Mejía.

Vea: José Adonis Durón: Mamá, ¿cuándo voy a caminar? ¡Yo quiero ser bombero!

Migración infantil

Pero los problemas de algunos menores fue estar confinados por protección, mientras que otros tuvieron que salir de Honduras en busca de una mejor calidad de vida en la zona norte del continente.



De acuerdo con informe de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), la pandemia tuvo un efecto notorio en los menores hondureños no acompañados aprendidos debido al cierre de las fronteras: en 86% cayeron las detenciones de los infantes.

Pese a la reducción, expertos no descartan que miles de menores migrantes no acompañados hayan emprendido el viaje en la búsqueda de llegar a Estados Unidos en pleno contexto de pandemia.



En tanto, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) reportó que en lo que va del 2020 han retornado al país 2,759 niños no acompañados, de los cuales, el 74% llegó a San Pedro Sula, mientras que el 26% a Tegucigalpa.

También: Unos sonríen y otros trabajan: así celebran el Día del Niño en Honduras

Sin acceso a salud ni educación

Además, números de Plan Internacional indican que el 77% de los menores no acompañados en Honduras no tienen acceso a salud ni a educación.



"Es lamentable que el derecho de los niños se esté violentando porque la mayoría no tiene acceso a la salud ni a la educación", comentó Verónica Zambrano, directora de la entidad antes mencionada.



Para el analista Arnulfo Castellanos, la niñez en Honduras está descuidada debido a la falta de interés de los diferentes gobiernos que han transcurrido.



"Decimos que los niños son el futuro, pero no estamos haciendo nada para que el futuro tenga buenas condiciones en el presente para que pueda cumplir con ese propósito", expresó.



"Es necesario fortificar la educación, la salud y las demás áreas para que los menores gocen, pero esto ha sido descuidado por todos los gobiernos a pesar de que invierten grandes cantidades de dinero", añadió.

Trabajo infantil

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus no solo ha dejado a miles de niños contagiados y a otros encerrados, sino que ha ocasionado que se originen nuevas modalidades de mendicidad que tiene como protagonista a los infantes.



En ese sentido, el director de Futuros Brillantes de World Vision, Jorge Valladares, puntualizó las tres maneras de mendicidad: cuando los padres se aprovechan de los hijos, cuando participa toda la familia y la trata disimulada de niños rentados.



EL HERALDO constató a través de recorridos de sus fotorreporteros que es común ver a niños con carteles pidiendo dinero o comida juntos a sus familias -en algunos casos- en varias avenidas de la capital.



No obstante, la situación se agudizó a tal extremo que autoridades han encontrado a mujeres pidiendo con bebés de plástico, simulando a uno real.



"Las autoridades en el pasado detectaron redes que se dedicaban al alquiler de niños, hablamos de formas sutiles de trata. Ahora sin lugar a duda las redes son más sofisticadas y amerita una investigación que las desmonte", expresó Valladares.

Según datos del INE al 2019, un poco más de 350,000 niños y adolescentes (población entre 5 a 17 años) trabaja en Honduras, lo que representa el 13% de la niñez y adolescencia del país.

Además: Niños que crecen entre vehículos y los abrazos de sus madres

Secuela en otra faceta

Otro de los obstáculos que ha generado el coronavirus en la niñez es la asistencia de manera presencial a las diferentes escuelas del país, que permanecen cerradas desde el 13 de marzo, dos días después de que se confirmaran los dos primeros casos de la enfermedad.



El Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) considera que 310,000 alumnos no han recibido clases a distancia desde marzo porque sus padres no han tenido recursos.



Sin embargo, la Dirección de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) considera que la cifra de abandono escolar sería de alrededor de 800,000 a 900,000, un número grave para el sistema educativo.



La Secretaría de Educación, por su parte, elaboró una estrategia que desarrollará en tres fases para el retorno a clases, que va desde la preparatoria, la de transición y la de estabilización de los centros educativos, pero hasta el momento la idea está estancada.

La formulación de un plan de retorno a clases choca con los recientes hallazgos sobre el papel de los niños en la transmisión del virus: debido a su condición de asintomáticos o que no presentan un cuadro clínico grave se convierten en contagiadores silenciosos y alcanzan hasta el triple de carga viral que un adulto.

Honduras celebra este jueves 10 de septiembre el Día del Niño en medio de una crisis sanitaria, ruido de corrupción, disputa política, situaciones que para Verónica Zambrano "ha sido la muestra de cómo se han descuidado a la niñez".

Vea: Tres modalidades de mendicidad prevalencen en la pandemia