Unos 300,000 lempiras costó viaje de Invest-H a Turquía para supervisar hospitales móviles  

La comitiva de Invest-H realizó una gira del 28 de agosto al 3 de septiembre en Ankara, capital de Turquía, para inspeccionar y verificar in situ los avances de las unidades móviles.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Casi 300,000 lempiras costó el viaje realizado a Turquía por una misión especial de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para supervisar la construcción de cinco hospitales móviles.



Así se detalla en el portal de transparencia habilitado de forma especial por la Secretaría de Finanzas para reflejar todos los gastos ejecutados en el marco del combate a la emergencia del covid-19 (puede consultarlo aquí).



En la plataforma, consultada por EL HERALDO, se precisa que para ese viaje se destinó un monto exacto de 295,533.69 lempiras (11,821.35 dólares).



Los recursos para pagar ese viaje provienen de la partida presupuestaria asignada a Invest-H para contrarrestar la emergencia del nuevo coronavirus, según los detalles en el cuadro de Finanzas.



En los pasajes de avión se gastó un monto cercano a los 212,000 lempiras y los viáticos absorbieron casi 84,000 lempiras.

La cifra total dista de lo reportado preliminarmente por José Gustavo Boquín, miembro de la interventora de Invest-H, quien aseguró que el costo de la gira no sobrepasaría los 200,000 mil lempiras. Estas palabras fueron recogidas en la cuenta de Twitter de la institución.

Hay una diferencia de casi 100,000 lempiras entre el monto publicado por Finanzas y el estimado por Boquín.

Ese equipo viajó a Turquía a supervisar la construcción de cinco hospitales móviles que forman parte de una compra global de siete unidades (solo dos se han entregado) que está bajo investigación por las denuncias de fraude y estafa, además que pesan fuertes críticas por el incumplimiento de plazos.

Viaje a Turquía

La necesidad de esta visita cobró relevancia después de que creciera la incertidumbre en torno a la fabricación de estos hospitales, pues hubo una denuncia de fraude de por medio y fueron adquiridos entre finales de marzo y principios de abril bajo el acuerdo de entregarse en un mes y ya han transcurrido cinco meses.



Además, EL HERALDO reveló de forma exclusiva que la fabricación de los primeros hospitales (destinados para San Pedro Sula y Tegucigalpa) estuvo a cargo de una compañía subcontratada y sin experiencia en la industria de hospitales móviles, solo se especializaba en soluciones en contenedores.



Según el cuadro de gastos, que cita a la factura No.000-001-01-0011019 como respaldo, Invest-H desembolsó un monto por el orden 211,673.58 en boletos aéreos para tres personas, a un costo de 70,5557.86 lempiras cada uno. Invest-H no tenía disponible de forma pública esta factura al momento de este publicación.



EL HERALDO comparó este valor con el precio de boletos aéreos en un viaje de día y vuelta hacia Turquía durante siete días (al igual que la misión técnica) para dictaminar si Invest-H pagó un sobreprecio.



No obstante, debido al impacto de la pandemia y las pronunciadas variaciones acorde al tiempo, es dífcil estimar un precio promedio o económico. En todo caso, los precios en páginas como TripAdvisor oscilan en un rango amplio de 170,000 lempiras a 260,000 lempiras.

Precios exhibidos a través de la página TripAdvisor de vuelos a Turquía.





Para llegar a Turquía, los miembros viajaron a través de la ruta San Pedro Sula, Houston y Ankara. Y al regreso hicieron escala en Miami para, luego, dirigirse a Tegucigalpa, según la información en el sistema.



Los integrantes de esta comitiva eran Erika Meléndez, ingeniera biomédica y capitana de las Fuerzas Armadas, así como los ingenieros Sireya Díaz y Carlos Maldonado de parte de Invest-H.



A cada uno de ellos se les entregó viáticos valorados en 27,953.37 lempiras, para una sumatoria de 83,860.11 lempiras en ese concepto, señala el reporte.

En ningún renglón se especifica el pago por alojamiento, por lo que debe estar incluido en la línea de viáticos.

Ninguno de estos detalles, así como las facturas de los gastos, aparecen todavía en el portal de transparencia de Invest-H, únicamente se conocen vía Finanzas.

Tabla en el portal de Finanzas donde detallan los gastos en concepto de viático para el viaje a Turquía.

Este renglón especifica el monto destinado a cubrir los boletos para la gira a Turquía.

En busca de la fábrica de hospitales móviles

Desde que a principios de junio la empresa SDI Global denunciara a Elmed Medical Systems y a Hospitales Móviles, compañías con el mismo propietario y encargadas del proyecto de los hospitales móviles, por fraude, plagio y falsificación para cerrar el acuerdo -utilizando sus licencias y logos-, surgieron dudas sobre la calidad de las unidades.

Según lo recopilado por EL HERALDO, Elmed Medical Systems no tiene fábricas en Turquía, pero ha establecido una alianza con la empresa turca Vertisa para la construcción de los sanatorios. A su vez, contrataron a Nuris Prefabrik para ensamblar los contenedores donde operarán dos hospitales.

Para la construcción de los restantes cinco equipos, la dinámica marcharía igual, con la diferencia que por primera vez mandaron fotos de la fábrica con un enorme rótulo de Hospitales Móviles en la fachada. A juzgar por la evidencia recogida por este medio, la bodega pertenece en realidad a la empresa Prefarme Prefabrik.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO también encontró que se contrataron los servicios de la empresa turca MSG Global Consultancy & Industries para instalar los sistemas especiales de ventilación.



De acuerdo con la evidencia recopilada por este rotativo, MSG fue contratada por Vertisa, una de las compañías representadas por Axel López, el empresario guatemalteco que vendió los hospitales a Invest-H.



MSG Global Consultancy & Industries, con sede en la capital de Turquía, menciona en su página web que es una empresa especialista en ingeniería civil, mecánica industrial, diseño de sistemas de aire acondicionado industrial, seguridad y defensa.



“Especialidades en soluciones y ventas de aire acondicionado, diseño web, soluciones de alojamiento y ventas, soluciones de diseño arquitectónico, proyectos y ventas de gas natural, consultoría de capacitación y seguridad laboral”, menciona la compañía, fundada en 2013.



Aunque la misma empresa no especifica tener experiencia en equipos para la construcción de hospitales móviles, aseguró en una publicación realizada el pasado 28 de agosto en su página web que habían completado las operaciones de calefacción y refrigeración de hospitales móviles (de 142 camas) de 35 países, bajo la licitación de “hospitales móviles solicitada por la Organización Mundial de la Salud”.

En la publicación no mencionan a Honduras, pero en las fotografías aparece personal con chaleco de la empresa Vertisa y hasta letreros donde se menciona el nombre de esa compañía.

Publicación de MSG Global en el proceso de instalación de los sistemas de ventilación.

En este imagen uno de los obreros aparece con chaleco de Vertisa, empresa asociada con Elmed Medical System para construir los hospitales adquiridos por Honduras.





Las imágenes también coinciden con algunas compartidas por Invest-H, donde se observan señalizaciones de los lugares a los que serían enviados los dos hospitales móviles.

EL HERALDO estableció comunicación con un representante de esta empresa y hasta envió una serie de preguntas al respecto del tema, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.

En el reporte de rendición de cuentas brindado el pasado 9 de septiembre, José Ernesto Leiva, presidente de la interventora de Invest-H, aseguró que estaban listos para enviar en puerto de Turquía los hospitales móviles que se instalarán en Choluteca y Santa Rosa de Copán.

Sobre la fecha de llegada, todo dependerá de "las condiciones climatológicas", aclaró. Con respecto a las unidades para La Ceiba, Juticalpa y Danlí, "estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que estén en el país lo más pronto posible".