Nilo Espinal en La Cita: "Si yo no confiara en Dios, yo me estuviera muriendo de hambre ahorita"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una excelente dosis de alegría, buenas vibras, memorables anécdotas y desbordando pasión por el rock, así nos recibió en su estudio el reconocido artista y productor hondureño Nilo Espinal, quien no dudó en aceptar tener una cita con EL HERALDO.



Conversar con el vocalista de Diablos Negros y Dúo Los Tres, sencillamente es tener la oportunidad de conocer la calidad de persona que es y simultáneamente profundizar en su anhelo de tener un mejor futuro para las nuevas generaciones.



En nuestro segmento La Cita, el cantautor abrió su corazón y compartió con nosotros algunos momentos felices de su infancia, los instantes amargos que ha enfrentado en medio de la pandemia y qué piensa de la política.



¿Cómo has sobrellevado el encierro de la pandemia?

Fíjate que como yo siempre vivo encerrado, lo que si me hace falta es salir a tocar. Me ha afectado un poco el entorno ya que toda la gente está pasándola mal. Personalmente he perdido seres queridos a causa de este mal (covid-19) y pues ahí vamos. Lo veo como una puerta en la cual voy a presentar música, estoy escribiendo más. Por ese lado estoy contento.

¿Sos bipolar?

No soy bipolar, soy un poquito menos, porque bipolar es bien heavy. Sí, a veces amanezco que no quiero hacer nada y otras veces amanezco que quiero terminar todo en un día. Sí, me considero ciclotimico.

Y cuando amanecés así, ¿cómo enfrentás tu día a día?



Ayer estaba trabajando en una canción y honestamente no tenía ganas, pero sí tenía la responsabilidad de entregarla. Solo comencé a trabajar y la música me ayuda bastante, me cambia el rumbo. La música me ayuda a liberarme de esas malas vibras.



¿Cómo te inspirás en medio del covid-19?

Por ejemplo el tema que voy a sacar se llama "Hasta luego" en memoria de los seres que he perdido y dedicada también a todos esos hondureños que han perdido seres queridos. Entonces, obviamente me inspiro en lo que veo, aunque a veces estoy viendo una película y parece que estoy viendo la película, pero estoy pensando en otra cosa. La inspiración viene de varios lados, de problemas de algunos amigos, de relaciones de algunos amigos, relaciones personales, entonces de varios puntos.











¿Hacen falta los "toquines" que han tenido que ser pausados en medio de esta crisis?

¡Totalmente! Fíjate que me hace falta más el compartir con la gente, porque mi mundo es estar aquí en el estudio, estar grabando y todo eso. Entonces a veces yo llegaba bien cansado a tocar, pero la gente te da ese feedback y eso sí me hace bastante falta.



+Nilo Espinal: "Soy de los leones de sombra sur"

¿Cómo visualizás el panorama para ustedes los artistas después de esta situación?

Mirá, la verdad yo lo veo bien difícil. Somos los últimos en la lista de regresar a trabajar y en un país en el cual el arte no se valora, no tenemos ningún pinche apoyo de los gobernantes, entonces estamos uniéndonos para buscar soluciones. Lo bueno es que el pueblo unido no se vence fácilmente y te lo digo que sí tenemos bastante fuerza y bastantes vibras positivas de que vamos a salir adelante de una u otra manera y de eso estoy sumamente seguro.



Regresar a los escenarios si creo que va a estar más difícil, al menos que salga la fucking vacuna jajaja. Pero, recordá que los bares y muchos negocios donde nos contratan han cerrado, entonces si veo bien oscuro el panorama, pero después de una noche muy oscura significa que pronto saldrá el sol y así lo estoy esperando, confiando en Dios.



¿En qué deben creer los artistas en estos instantes de incertidumbre?



Creer en su talento, creer que ese talento que Dios nos ha regalado, ahorita es muy necesario y yo creo que toda Honduras sabe eso. Personalmente amigos, fans me escriben 'hacete un live' y están en sus casas y uno canta. La vez pasada yo en este estudio estuve cantando como tres horas.

La música es muy importante, entonces que nos valoremos nosotros, tenemos un pueblo que nos valora, confíemos mucho en Dios y que nos unamos hoy más que nunca.



¿Es fácil vivir de la música?

No, es súper difícil. O sea, vivir en Honduras es díficil, ya te imaginás vivir de la música en Honduras. Es sumamente díficil, pero tengo la bendición de haber entrado a Diablos Negros, me enseñaron a vivir de la música, tengo el estudio de grabación.

Le quiero agradecer aquí públicamente a todos mis clientes que me piden jeangles publicitarios y eso me ha mantenido. Obviamente las cuentas siguen, hay que pagar escuela de los niños y todo eso y quiero agradecerle a mis clientes por seguir confiando en mi trabajo.



Yo he visto a muchos de mis colegas músicos que ahorita han tenido que buscar otra solución, vender comida por ejemplo, cosas así. Es bien díficil y espero que todo esto mejore muy pronto y que algún día los gobernantes sepan cuánto vale el arte en nuestro país. Y te digo que aquí hay demasiado talento.



¿Fuiste reguetonero?

No, nunca he sido reguetonero, produje reguetón, pero nunca he sido reguetonero. O sea hay una gran diferencia. Yo soy músico, estudié música, pero en mi estudio produje de todo. Yo hago jeangles publicitarios. Le he hecho jeagles a todos los partidos políticos, pero eso no significa que yo soy asiduo a ellos, es mi trabajo y como músico me encanta el rock, me encanta el reggae, amo el sound cubano, soy músico, pero vi esa oportunidad de trabajo, la tomé y te lo digo que ese dinero me sirvió bastante. Estoy tranquilo por ese lado.

¿Por qué el rock?

Ya lo traés en la sangre. Yo recuerdo desde niño cuando escuchaba Poison, Stryper, Petra, Rescue band, se me erizaba la piel y yo alucinaba andar el pelo largo, alucinaba andar aritos, tatuado, los alucinaba a ellos a mis artistas. Ahora imagínate que estoy escuchando bastante trova, jazz, blues y ese ambiente, pero nunca dejo de la mano al rock. Creo que es parte de mi vida.



+Nilo Espinal explorará su faceta como solista con el disco "Ciclotimia"

¿Te considerás una de las máximas figuras del rock en Honduras?

No, no, me hace falta mucho. Hay personas que sí se merecen ese título, yo no.

¿Creés en Dios?

¡Toda la vida! Sin Dios no existo.

¿Harías un disco de rock cristiano?

De hecho mi disco el que va a salir, trae varias canciones cristianas porque yo te lo voy a decir, si yo no confiase en Dios, yo me estuviera muriendo de hambre ahorita. Yo le agradezco siempre a Dios. Quizá no te pueda decir soy un devoto, un santo, no lo soy. Pero gracias a Dios y su misericordia estoy aquí pláticando con vos.

¿Sos un artista orgulloso de tus raíces?

Toda la vida. Mirá, ando tatuado a mi querido Pancho (Francisco Morazán) y mi Bandera cinco estrellas.

¿Cómo fue tu infancia?

Fíjate que fue linda, fue muy linda. Bien diferente, mientras mis hermanos y primos jugaban carritos yo andaba con un palo, imaginándome que era una guitarra. Mi papá es ebanista, entonces hacía mis guitarras con nialon y todo eso. Ahí andaba o les decía: juguemos, ustedes son el público y yo canto. Y decían: ¡Ahh! Ya viene este con sus cosas jaja. Pero siempre fue así bien metida la música en mi vida.

¿Obtenías buenas calificaciones?

Cuando quería. Fíjate que no soy un mal estudiante lo que pasa es que me pierdo. O sea estoy en un lado y a veces estoy platicando con alguien y me pierdo. Entonces ese ha sido mi problema jajaja.

¿Recordás a esa niña que te gustaba en la escuela?

¡Sí, Sheyla! Era una gemela y fíjate que hay una historia bien bonita con ella. Cuando salimos de la escuela, ella iba a estudiar en el Abelardo Fortín, entonces yo le dije a mi mamá que quería estudiar en el Abelardo Fortín jajaja. Mirá, ahí estuve y estuve, que no, que mi papá es ebanista y que yo quería ser ebanista, pero la verdad es que yo quería entrar ahí porque ahí iba a estar ella. Luego pues, mi tía Leyla Espinal me llevó a la Escuela de Música y me dijo: Mirá si te gusta la Escuela de Música, entrás y te matriculamos y si no te gusta, pues vas al Abelardo... Y fíjate que entré y escuché y dije: Te quiero mucho Sheyla, pero la música es mi vida y entré a la Escuela Nacional de Música.



+Nilo Espinal nos deleitó con un especial musical desde casa

¿A qué edad diste tu primer beso?

¡Uff! No recuerdo, creo que como a los doce, por ahí...

¿La frase que no te faltaba para conquistar a las chicas cuando eras adolescente?

Es que fíjate que yo nunca he tenido labia. Sabés qué hacía, hacía bonitas cartas a mano, las pintaba y después como me fui haciendo asiduo al rock, les ponía calaveras jajajaja. Imagínate en una carta que te manden una calavera jajaja. Pero no me acuerdo de una frase en específico.

¿Cuántas veces te has enamorado?

Varias veces, varias veces...

¿A quién le dedicás tus canciones de desamor?

Pues fíjate que a veces no tienen una persona en específico y a veces a exnovias.

¿Qué significa el matrimonio para Nilo Espinal?

Creo que es un compromiso bien serio y bien bonito, el cual espero algún día tenerlo, aunque te voy a ser muy honesto... No sé qué pasaría porque tengo toda mi vida prácticamente viviendo solo, he tenido mis relaciones, algunas damas que han compartido mi casa, pero por ejemplo yo vivo solo. Entonces, no sé cómo sería. Haber qué pasa, pero no me cierro.

¿Cómo debe ser la mujer que logre llevarte al altar?

No, fíjate que no es cómo deber ser, yo creo que ahora el problema soy yo jajaja. Yo he tenido bastantes chicas que me han querido y que me han entregado tanto y yo he sido un malagradecido. Creo que me tengo que encontrar para entregarme cien por ciento, porque sino no estás en nada. Mejor me quedo así como estoy. No quiero seguir hiriendo a nadie.

Si te atrevieras a pedir matrimonio, ¿cómo te la ingeniarías para la propuesta?

Sabés que una vez iba a pedir matrimonio y lo iba a hacer en el Parque Central. Yo tengo amigos de la batucada, tengo unos amigos que son de mimo, entonces iba a armar todo un show en el Parque Central para pedir matrimonio, pero no sucedió, nos dejamos con ella y todo quedó en una escena de película jajajaja.

¿Cuáles son tus apodos?

Mirá, todo mundo me dice Nilo. Pero Emilio Álvarez, mi negro, yo siempre vivo molestando a Emilio y una vez estábamos todos en la sede de Diablos Negros y yo fregando a Emilio y me dice: Cállate vos perro parado jajajajajajajaja. Mirá hasta el día de hoy me calla cuando me dice perro parado jajajajajaja. Ya te imaginás a Dago, Ramsés y a Carlos que esos manes son fregones. Y esos son los apodos salvajes, cuando te causan algo.

Sabemos que cuidás mucho tu cabello, ¿te raparías?

Mirá, ahorita estoy en ese dilema, pero si algún día me llego a cortar el pelo, me gustaría donarlo a alguien y ahí si me raparía todo y me hago un tatuaje en la cabeza jajajaja.

¿Qué tatuaje te harías?

Ehhhh... ¡Fuera JOH! Jajajajajaja.

¿Cómo es un día en la vida de Nilo Espinal?

Bien tranquilo. Es bien rutinario, el hecho de levantarme, bañarme, comer y estudio, pero aquí en el estudio cambia todo. Otras canciones, otro trabajo, un cliente: Nilo, mándame eso. Fuera de aquí es bien rutinario, pero cuando entro aquí ya es diferente.





"Para ser mandatario de un país hay que tener bastantes..."

(CONTINÚE EN ESTE ENLACE LA II PARTE DE LA ENTREVISTA)