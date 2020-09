Las razones detrás del fin de Keeping up with the Kardashians

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de Keeping up with the Kardashians siguen sorprendidos por el repentino anunció de Kim Karadashian de poner fin al show que la lanzó a la fama en 2007.



Aunque aún no se han revelado las verdaderas causas por las que las reinas del reality show han decidido despedirse del programa que tuvo más de 20 temporadas, unas de las razones supone que Kim habría decidido darle fin al show por la situación que ha enfrentado junto a su esposo Kanye West.

Rating

Desde hace varios años el show ha estado lleno de dramas familiares que han ayudado a crear más rating, pero que en el interior de la familia ha provocado daños, pues algunas ya están cansadas de compartir sus vidas con el público y no tener privacidad.

Vea aquí: ¿De qué trata la supuesta maldición de las Kardashian?



Aunque por años Keeping up with the Kardashians fue uno de los programas más vistos en Estados Unidos, la pandemia también les ha afectado, tanto así que en abril se enfrentaron a las cifras más bajas de audiencias.

No obstante, pese a los bajos números, las protagonistas no han dejado de percibir su jugoso salario.

Privacidad

Otra de las razones sería que muchos de los integrantes se han negado a seguir grabando, tal es el caso de Rob Kardashian, quien decidió dejar por completo el show tras la polémica que generó su separación con Blac Chyna.



De igual forma, Kylie ha decidido llevar una vida más privada, por lo que en las últimas temporadas tiene apariciones esporádicas. Kendall ha puesto más interés a su carrera como modelo que al mismo show, por lo que sus apariciones también son contadas.

Mire aquí: La increíble transformación física de Khloé Kardashian



Otra que se ha "unido" a tener una vida alejada de las cámaras es la mayor del clan Kardashian, Kourtney, quien aseguró ya no quería formar parte y lo que la llevó a tener una pelea con sus hermanas Khloé y Kim.

Kanye West

Las intimidades que reveló Kanye West, entre ellas la decisión de abortar, habrían hecho que la también empresaria dijera adiós al reality show.



La preocupación por su vida familiar sería el argumento de mayor peso para terminar con las grabaciones, pues no quiere que se haga público lo que realmente pasó.

Además: Las Kardashian, una máquina de hacer escándalos y dinero



Hasta el momento se desconoce si la pareja le pondría fin a su matrimonio de seis años.