¿Cuál es la única adicción de Joaquín "El Chapo" Guzmán?

CIUDAD DE MÉXICO.- "Mi única adicción son las mujeres”, fue la respuesta del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán a la pregunta sobre sus adicciones que le formuló una criminóloga tras su detención en México.



La experta, Mónica Ramírez, publicó el video donde le formula las preguntas al fundador del Cártel de Sinaloa en 2016, para redactar su perfil.

En el mismo, Ramírez le preguntó "¿Cuáles son sus adicciones?” y sin pensarlo el capo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, respondió: “Ninguna, mi única adicción son las mujeres”.



La criminóloga aseguró no tener miedo de realizar este tipo de trabajos. “Si yo tuviera el miedo de la gente común que no está metida en esto, no podría estar sentada enfrente de personas que han cometido delitos gravísimos y que han dejado una herida muy profunda en nuestra sociedad”.

Aunque hay datos que Ramírez no puede compartir por ser caso de seguridad nacional, ella reveló que el capo le dijo que no le gusta que lo llamen Archivaldo porque lo considera un nombre muy largo; en cambio, aprecia que lo llamen Joaquín, que es adicto a las mujeres y que le gusta mucho hablar.



Agregó que el narcotraficante “es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente”.



La experta además de sentarse a metros de "El Chapo" ha entrevistado a otros capos como Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, exlíder del cártel de Los Zetas, Servando Gómez Martínez, "La Tuta", líder de Los Caballeros Templarios y Dámaso López Núnez, alias "El Licenciado", del Cártel de Sinaloa, así como a decenas de asesinos seriales.

Por lo que comparó que "a diferencia de otros capos que tienden a personalizar más el ejercicio de la delincuencia, como el Z-40 que comete actos atroces de violencia, Guzmán Loera es un capo de la vieja escuela que respeta la palabra".



Ramírez, quien habló con Infobae México, descartó que Joaquín sea un psicópata, sin embargo, detalló que "tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiración, de sentirse único y especial”.



La mujer reveló que Guzmán considera que el peor delito que existe es el secuestro y sobre el narcotráfico opina que la gente consume drogas porque elige hacerlo. Tiene una frase que siempre pronuncia: “Los hechos son los que te recomiendan".