Jefes de bancada optimistas por cambios en Ley Electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cambios e innovaciones contenidos en la nueva Ley Electoral permitirán a la nación que se garanticen procesos transparentes y libres, al mismo tiempo que vayan alejando el fantasma del fraude que se ha venido denunciando en las últimas contiendas políticas.

Esa es la percepción común de los jefes de las bancadas de las tres fuerzas mayoritarias a lo interno del Congreso Nacional y que con los votos de sus diputados son más que suficientes para la admisión de la normativa. “Esta ley es un gran paso, tiene cosas positivas y de alguna manera nos complace; la normativa tiene los elementos necesarios para que exista transparencia, pero el último componente es el manejo por parte de las autoridades y va a depender mucho de la voluntad de las personas que van a aplicarla”, manifestó a EL HERALDO el vocero de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.

Lamentó que se haya eliminado un elemento promotor de la paridad y la alternancia de género en las corporaciones municipales como ser que el alcalde y vicealcalde sean de sexos opuestos, pero confía que se podría restituir durante la discusión del marco legal. “Hay un consenso en todos los demás temas y este asunto es el único que nos tiene un poco entrampados; vamos a esperar que prime la sensatez y el respeto a los derechos de las mujeres”, sostuvo el congresista del partido de izquierda.

Entre tanto, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, quien encabezó la comisión dictaminadora de la nueva Ley Electoral, destacó que el conjunto de normas en el que demoraron casi un año entero se trabajó para tratar de corregir los problemas de un sistema que no estaba adaptado a las realidades políticas de la actualidad. “Si bien hubo votos particulares, pero se aceptaron los grandes temas que permitirán en el 2021 y en adelante tener procesos electorales más transparentes”, afirmó.

El legislador del partido de la insignia rojiblanca señaló que en el dictamen de la legislación no se pudo incluir la segunda vuelta, que consideró como una necesidad para el sistema democrático nacional.

Al persistir la fragmentación entre los liberales, no se descarta que podrían votar divididos el articulado de esta ley.

Aunque el dictamen ya fue turnado a las autoridades de cada uno de los institutos representados en el CN, el jefe de la bancada del Partido Nacional, David Chávez, aseguró a este rotativo que él no conoce el documento y que el conjunto de normas en materia electoral no se puede admitir a matacaballo en el Congreso.

“Mientras no se tenga los amplios consensos estaríamos aprobando algo a la medida del tradicionalismo; no voy a aprobar nada que no garantice procesos democráticos transparentes y certeros”, enfatizó.

