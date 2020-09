En primera fila: Tome un respiro y llénese de energía positiva con la música de Mario Canaca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes llega a nuestro segmento "En primera fila", el artista hondureño Mario Canaca con una buena dosis de pop latino. ¡Usted no se lo puede perder!



El talentoso músico, de 31 años de edad, le dedicará con mucho cariño un repertorio fresco y variado. "Mujer", "Buena vibra", "Te dedico esta canción" y How deep is your love, son tan solo algunas de las melodías que usted podrá disfrutar en esta nueva escena musical.



"Los lectores y seguidores de EL HERALDO no deben perderse esta presentación, pues llegará cargada de energía positiva, mucha pasión y será dedicada con mucho cariño y respeto para quienes decidan pasar ese rato musical con nosotros", aseguró el cantautor.



Para el también mercadólogo y máster en Dirección Empresarial con orientación en finanzas, la música es como un mundo paralelo, "donde puedo escapar cada vez que necesito un respiro, es mi terapia de desahogo y la compañia perfecta del día a día".



Tenga presente que usted y sus seres queridos pueden seguir la transmisión de Conexión EL HERALDO a través de nuestro sitio digital www.elheraldo.hn, nuestra página de Facebook (@diarioelheraldo) y el canal de YouTube. ¡Iniciamos a las 5:00 de la tarde!

Sin prisa, pero sin pausa...

En entrevista con EL HERALDO, Mario Josué Canaca Ferrera, recordó cómo inició a dar sus primeros pasos en el mundo de la música; en ese entonces era un adolescente de 15 años...



"Empecé a cantar en el colegio, a la edad de 15 años, en aquel tiempo formé un grupo musical con dos amigos. El grupo llevaba por nombre Lite", rememoró.



Con mucha alegría, prosiguió su relato "estuvimos alrededor de diez años juntos. En 2016 y tras varias canciones escritas, decidí iniciar mi proyecto como solista, he presentado nueve sencillos que pueden encontrar en todas las plataformas digitales".



Sea parte de un viernes lleno de mucho ritmo y junto a nosotros, conozca a este catracho, quien confiesa que dentro de cinco años se ve feliz, haciendo cosas que lo llenen y ayudando a las personas que lo acompañen durante su recorrido.