Boca Juniors vuelve a entrenar tras brote coronavirus

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Después del brote de coronavirus que frenó la preparación para la Copa Libertadores, Boca Juniors volvió a las prácticas el martes con el plantel dividido entre contagiados y sanos.



Un total de 22 jugadores xeneizes resultaron infectados hace poco más de una semana mientras se encontraban concentrados en una burbuja sanitaria en un hotel en las afueras de Buenos Aires.

El club denunció que hubo una falla en los hisopados, y que atribuyó al laboratorio que tenía a su cargo los estudios. Pero también trascendió que el encierro no se habría cumplido como indica el protocolo y que ello favoreció la propagación del virus.



A diez días del duelo con Libertad de Paraguay por la fase de grupos de la Libertadores, un grupo de jugadores no contagiados y otros ya recuperados tras haber contraído el virus tiempo atrás se entrenaron el martes en el centro de alto rendimiento que tiene Boca en la localidad de Ezeiza.



Entre ellos estuvieron el capitán Carlos Tevez, el mediocampista colombiano Sebastián Villa y el volante Iván Marcone, quienes se habían contagiado previamente. También entrenaron el zaguero peruano Carlos Zambrano, el volante colombiano Jorman Campuzano y otros jugadores locales que no tuvieron COVID-19.



La novedad en este grupo fue el colombiano Edwin Cardona, quien llegó a préstamo desde México y cumplió la cuarentena que se le impone a los extranjeros que llegan al país.



En tanto que otro grupo de 18 jugadores que están transitando la enfermedad, la mayoría de ellos sin síntomas, practicaron en una cancha que se encuentra dentro del complejo del hotel donde se alojan.



No está claro todavía con cuántos jugadores dispondrá el técnico Miguel Ángel Russo para el duelo ante el equipo paraguayo el 17 de septiembre en Asunción. El miércoles los contagiados volverán a someterse a hisopados y chequeos médicos para determinar quienes están en condiciones de viajar.

