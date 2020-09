América Latina es la región más afectada por el covid-19, revela mapa de la OMS

SANTIAGO, CHILE.- El informe semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualiza los datos en cada país relacionados con contagios y muertes por covid-19, señala que América Latina enfrenta la peor situación ante la enfermedad.

La evaluación del organismo identifica a Estados Unidos y Brasil como los países que tienen “casi tres cuartos de los casos” en todo el continente.

En América Latina, después de Brasil es Argentina -seguida por Colombia y Perú- donde más contagios existen de acuerdo a las estadísticas oficiales.

“Se notificaron más de 1.8 millones de casos nuevos y 37.000 nuevas muertes durante la semana que finalizó el 6 de septiembre, un aumento del 5% en el número de casos y una disminución del 2% en el número de muertes en comparación con la semana anterior, la del 24 al 30 de agosto”, señala la OMS.



El mapa revela que la región más afectada es América Latina. En la última semana se sumaron 570,095 infectados a la lista del subcontinente. Si se suman los Estados Unidos (288,617) y Canadá (3,766), América agregó 862,478 positivos de covid-19 en apenas siete días.

Desde el comienzo de la pandemia en esta parte del globo se reportaron más de 14 millones de casos en la región, lo que equivale al 52% del total mundial, y 484,079 muertes, el 55% del planeta.

El mapa de la OMS muestra en color marrón oscuro los países más afectados por el covid-19,en base a los casos reportados en la última semana.

Pandemia podría estar cediendo en Brasil

Estados Unidos -la nación con más casos de enfermos y decesos- ha comenzado a bajar nuevamente sus tasas.

The New York Times revela que los números presentados el lunes muestran un retroceso del 9% respecto a los últimos 14 días en cuanto contagios. En tanto, las muertes también van en descenso en igual lapso con una caída del 17%.



En tanto, Brasil -el segundo país con mayor cantidad de muertos- registró la menor cantidad de muertes diarias por coronavirus desde abril, con 310 decesos en las últimas 24 horas. El total de fallecidos trepó a 126,960 víctimas y parece confirmar que la pandemia empieza a ceder en el país, según datos oficiales.

Ese último balance confirma que la pandemia empieza a remitir en el país sudamericano, aunque las propias autoridades sanitarias aclararon que los datos de los fines de semana suelen ser menores, ya que se reduce el personal encargado de recopilar la información. Además, las imágenes de las playas atiborradas no fueron una buena señal y se teme que en unos días se vean las consecuencias de semejante espectáculo.



En el informe, la OMS dio algunas advertencias. Entre ellas, una relacionadas con los tratamientos a seguir. “Sobre la base de la evidencia actual, se hacen dos recomendaciones: una recomendación fuerte para el tratamiento con corticosteroides sistémicos durante 7 a 10 días en pacientes con covid-19 grave y crítico, y una recomendación condicional de no utilizar el tratamiento con corticosteroides en pacientes con covid-19 no grave”.

Los 10 países en peor situación

Desde el inicio de la pandemia la prestigiosa universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos fue publicando el minuto a minuto de los focos infecciosos. Al comienzo, apenas era Wuhan, en China -el epicentro del brote- y alguna otra nación asiática. Poco a poco, ese mapa fue extendiéndose hasta ocupar todos los países.

Desde entonces figura en su sitio un ranking que muestra la evolución de la epidemia y los países más golpeados.

Hoy por hoy los más afectados son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Perú, Colombia, Sudáfrica, México, España y Argentina.