Centroamérica vivirá fiestas patrias desde casa y con 8,343 caídos por el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la conmemoración de las fiestas de independencia a la vuelta de la esquina, en el centro de Latinoamérica se viven días atípicos, que lejos de ser un ambiente propicio para la importante fecha, se convierten en días grises, de tristeza, dolor y muerte.

Esta vez, las naciones que conforman este sector del mundo lloran bajo el sometimiento de un yugo diferente, pero igual de dañino... el del covid-19, que desde marzo pasado se ensaña con toda su furia sobre los pueblos hermanos.

Hasta este lunes, 8,343 centroamericanos han muerto por el coronavirus, siendo Guatemala, Panamá y Honduras los tres más afectados con 2,852, 2,086 y 2,007 muertes respectivamente.

El Salvador y Costa Rica les siguen la pista con 764 y 478 muertes, mientras que Nicaragua y Belice registran 141 y 15 decesos.

Un 15 de septiembre único en la historia

Aunque las naciones centroamericanas iniciaron recientemente planes para la reapertura económica, las acostumbradas celebraciones en honor a la independencia como países autónomos no se realizarán de la forma esperada.

En Guatemala, el segundo más afectado por la pandemia, el gobierno de Alejandro Giammattei anunció que este año están prohibidas las concentraciones por motivo de las fiestas patrias, e instó a los ciudadanos a demostrar su fervor colocando la bandera nacional en sus viviendas y compartiendo en familia.

En Honduras, el tercero con más casos y muertes, se vive una situación similar, ya que las autoridades de Educación trabajan en planes que permitan a los alumnos y docentes participar de las festividades a través del internet.

Acciones como las declamaciones y demás demostraciones de amor a la patria serán realizados por las distintas plataformas, para evitar riesgo de contagios.

El pasado 1 de septiembre, como es tradición en la región, los cinco países que una vez integraron la federación izan el pabellón nacional para dar por iniciado el mes patrio, sin embargo, en Honduras se dejó a media asta en una ceremonia solemne en honor a los hondureños muertos por el virus.

En El Salvador, pese a que recientemente entró en un proceso de reapertura general, suspendiendo las limitaciones de movilización y comercio, las clases aún se desarrollan a través del teletrabajo, por lo que tampoco se realizarán desfiles en alusión a la fecha.

En Nicaragua, también se ha tomado la decisión de instar a la población a no realizar aglomeraciones, aunque en festividades pasadas, como las ferias patronales de algunas comunidades, esa medida no se cumplió. Aún así el gobierno de Daniel Ortega afirma que aunque "han contenido el virus", es recomendable no reunirse.

Y aunque Panamá y Belice vivieron procesos de independencia diferentes, aquí también se mantienen vigentes algunas de las restricciones como el permiso parcial a algunas empresas para operar y la prohibición de aglomeraciones en espacios públicos.

Contagios no dejan de crecer

Hasta este lunes 7 de septiembre, las siete naciones sumaban un total de 318,643 casos acumulados de coronavirus desde que la pandemia llegó a este territorio.

Panamá, Guatemala y Honduras son las tres naciones más golpeadas por el mortal brote.