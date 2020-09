Djokovic tras pelotazo a jueza: "Me disculpo con el US Open"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Novak Djokovic, el número uno mundial,se disculpó por el pelotazo "involuntario" a una jueza de línea durante los octavos de final del US Open, una acción antideportiva por la que fue descalificado del Grand Slam y que dijo debe "convertir en lección".



Djokovic, que abandonó el complejo de Flushing Meadows (Nueva York) sin hacer declaraciones, dijo pocas horas después en Instagram que el incidente lo dejó "muy triste y vacío".

"Me disculpo con el US Open y con todas las personas asociadas a mi comportamiento", escribió el serbio.



Djokovic, que buscaba su 18º Grand Slam, fue apartado del torneo por una acción aparentemente accidental cuando llevaba una hora de partido ante el español Pablo Carreño.



Frustrado después de perder su servicio, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó con frustración y potencia contra la pared, golpeando, de forma aparentemente involuntaria, en el cuello a una jueza de línea, que cayó al suelo dando un grito de dolor.



Al ver que la había golpeado, Djokovic levantó el brazo disculpándose y fue a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica sobre la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows.



"Hice una consulta sobre la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios se siente bien (...) Siento muchísimo haberle causado tanto estrés", afirmó. "Tan involuntario, tan equivocado".



Djokovic conversó con los oficiales del juego durante unos 10 minutos, pidiéndoles una sanción distinta a la descalificación, pero finalmente los oficiales aplicaron el reglamento y Carreño avanzó a los cuartos de final.

"Convertir esto en una lección"

Minutos antes en ese mismo juego, Djokovic había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, Djokovic volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y pagar esa frustración con la pelota que impactó en la jueza.



Antes de salir de la pista con rostro desconcertado, el serbio estrechó la mano de Carreño pero no la del juez de pista.



"En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano" escribió Djokovic.



El serbio incumplió la regla de torneos Grand Slam que prohíbe "golpear intencionalmente una pelota de forma peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota con negligencia sin tener en cuenta las consecuencias", dijo la Federación estadounidense de tenis (USTA).



De esta forma, el serbio no podrá sumar en Nueva York su 18º título de Grand Slam, que le hubiera acercado a los registros de Rafael Nadal (19) y Roger Federer (20), y también perdió su imbatibilidad en la temporada 2020, en la que sumó 26 victorias consecutivas hasta este domingo.



La estrella serbia es uno de los pocos jugadores que han sido descalificados de un torneo masculino de individuales en un Grand Slam desde que John McEnroe fue expulsado del Australian Open en 1990.

El mundo del tenis, en shock

Tras el incidente, que dejó en shock al mundo del tenis y del deporte, rivales del serbio y exjugadores expresaron su sorpresa por una descalificación que deja al torneo sin ningún ganador de Grand Slam en competencia.

El tenista australiano Nick Kyrgios, quien criticó duramente a Djokovic por la organización del Adria Tour, un torneo de exhibición jugado durante la pandemia sin apenas medidas de prevención, utilizó el caso para ironizar con su condición de 'enfant terrible' del tenis.



"Golpear accidentalmente al chico recogepelotas en la garganta, ¿por cuántos años me hubieran inhabilitado a mí?", preguntó Kyrgios en una encuesta que hizo en Twitter, con 5, 10 y 20 años como opciones.



La cuatro veces campeona del US Open Martina Navratilova dijo que los oficiales "no tenían más remedio" que apartar a Djokovic del torneo.



El ex número uno británico Greg Rusedski describió la descalificación como "increíble" pero dijo que los responsables habían tomado la "decisión correcta".



Desde dentro de Flushing Meadows, el alemán Alexander Zverev dijo que el incidente fue "muy desafortunado pero hay una regla en vigor sobre esto".



"Si hubiera golpeado en cualquier otro lugar (...) estamos hablando de unos pocos centímetros, habría estado bien", afirmó el quinto sembrado del torneo. Fue bastante desafortunado para Novak, debe estar bastante molesto".