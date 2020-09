Países del mundo con más personal de salud fallecidos por covid-19, según Amnistía Internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos siete mil trabajadores de la salud han muerto en el mundo a causa del covid-19, la mayoría infectados mientras intentaban salvar a otros de la mortal enfermedad.



De acuerdo con un análisis realizado por Amnistía Internacional, son 10 los países del mundo que registran más héroes de batas blancas fallecidos en esta dura batalla, que desde marzo se convirtió en pandemia.



La publicación bajo el título: "Global: Análisis de Amnistía revela que más de 7,000 profesionales de la salud han muerto a causa de la COVID-19", incluye a 80 naciones, donde también se menciona a Honduras pero entre los países con menos médicos, enfermeras y demás trabajadores sanitarios víctimas de la enfermedad.



Según el análisis, México, con 1,320 víctimas, es decir el 18% del total de los decesos, se convierte en el país con más trabajadores sanitarios fallecidos.



Seguidamente está Estados Unidos (1,077), Reino Unido (649), Brasil (634), Rusia (631), India (573), Sudáfrica (240), Italia (188), Perú (183), Irán (164) y Egipto (159).



La Organización No Gubernamental colocó a Honduras entre los países con menos de 10 fallecidos, pero afirmó que se trataba de cifras "estimadas".

Honduras frente a Centroamérica

En Centroamérica, Honduras sería el cuarto país con más muertes, solo después de Nicaragua (104), El Salvador (104) y Guatemala (47).



En el caso de Costa Rica, en el mapa interactivo solo aparecen dos muertes, mientras que Panamá suma tres.

A continuación podrá explorar el mapa habilitada por Amnistía Internacional:





"Es probable que estas cifras sean significativamente inferiores a las reales debido a que, en muchos de los países incluidos en el análisis, la información es insuficiente", menciona parte de la publicación.



Incluso, Amnistía Internacional advirtió que la información no siempre será comparable, debido a los métodos usados para recopilar los datos.



En el caso de Honduras, la ONG internacional no especifica el método de utilizado, pero no coincide con el facilitado por el gobierno (al menos hasta el 4 de julio) ni con los registros que lleva el Colegio Médico, ni la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAH).



Hasta la semana epidemiológica 27, es decir del 28 de junio al 4 de julio, la Secretaría de Salud registró 12 fallecidos por la enfermedad, pero desde entonces no existe una actualización.



El último reporte de Salud fue el 28 de julio, pero solo menciona el total de trabajadores sanitarios infectados, sin dar detalles de los fallecidos.



EL HERALDO publicó el pasado 27 de agosto que Honduras registraba más de 70 médicos, enfermerdas, microbiólogos y técnicos en laboratorio fallecidos a causa del virus, pero a la fecha la cifra puede ser superior.





La publicación de Amnistía Internacional es del 3 de septiembre, un mes y 10 días después de su primera publicación que contabilizaba 3,000 profesionales sanitarios muertos.



"Las cifras más recientes se deben al aumento de la tasa de covid-19 en varios países, así como a la disponibilidad de nuevas fuentes de datos", señala la publicación, que pone en alarma al mundo entero.