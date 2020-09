El berrinche de Thiago a Lionel Messi para no marcharse de Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Durante la entrevista concedida a Goal.com, Lionel Messi confesó que al momento de comunicarle a su familia su deseo de ya no seguir en el Barcelona, su hijo mayor, Thiago, recibió con mucha tristeza la dura noticia.

LEA TAMBIÉN: Messi: 'Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir'

La “Pulga” reveló que Thiago le suplicó, entre lágrimas, que se quedaran en la ciudad condal.

El argentino primero comentó que “Mateo (su segundo hijo) aún es pequño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte, Thiago sí, es más grand. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y me preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”.

ADEMÁS: Duras frases de Messi tras seguir en el Barcelona para evitar ir a juicio

Así mismo, señaló que todos estos días fueron muy duros para su familia, sin embargo, su esposa Antonela Rocuzzo lo apoyó en todo momento.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y me acompañaba”, narró.

El drama familiar fue sin duda un factor determinante para que Messi finalmente decidiera quedarse en el Barcelona por lo menos hasta junio de 2021.

VEA: Frases impactantes de Messi tras confirmar que no se va del Barcelona