Messi toma la decisión de seguir en el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Tras varios días cargados de rumores y deliberaciones, finalmente Lionel Messi tomó una decisión respecto a su futuro y permanecerá en el Barcelona por un año más. La "Pulga" lo anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", dijo el astro argentino.

Según la 'Pulga', el burofax que envió hace diez días al club avisando de su intención de salir fue su último recurso: "Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep Maria Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo".

"No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", añadió.

El caso de Messi conmocionó el mundo deportivo. Los hinchas lloraron amargamente e incluso protestaron porque creyeron que se iba a ir del club cuando indicó que no era cierto que debía abonar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, sin embargo, sirvió para remarcar que sigue en el equipo por decisión propia y no por una decisión impuesta por La Liga.

Futuro Messi se quedará en Can Barça como mínimo hasta 2021, ya habiendo culminado su contrato, sin Bartomeu en la presidencia y terminando de buen modo su historia en el Barcelona.

Busca un equipo ganador

El astro argentino continúa enfocado en que debe haber un proyecto futbolístico para aspirar a ganar la Champions League, por lo que no fue solo un simple impulso el anuncio de su salida.

En efecto, Messi buscó marcharse del Barça, sin embargo, siempre supo que no sería fácil dejar el club. Pese a que había interpretado su cláusula de salida unilateral, debía plantear un escenario de lucha ante un club que se veía acorralado jurídicamente.

Posteriormente Leo se puso en rebeldía y primero decidió no acudir a hacerse las pruebas PCR y al día siguiente faltó al primer entrenamiento dirigido por Ronald Koeman, una situación que el Barcelona de manera inteligente ha decidido no sancionar.

En el transcurso de la semana, Jorge Messi, padre y representante legal de Lionel, viajó hacia Barcelona luego de que surgieran rumores que sugerían que este ya estaba en Manchester para negociar con el City, para así negociar con la directiva azulgrana y esclarecer la situación de su hijo.

Tras la reunión con Josep María Bartomeu, el entorno Messi tuvo claro que la puerta de salida del Camp Nou estaba más que blindada, pues más bien le ofrecían renovar por dos años más y nunca le hablaron de salir del equipo.

La familia del astro argentino se encuentra muy feliz con la decisión y con la satisfacción de que no se marchará de mala manera del equipo de su vida, por lo que se presume que este fue un tema platicado entre Messi y Antonela Rocuzzo, su esposa.

A Messi le pudo más el no quererse ir de mala forma de la ciudad donde le gustaría radicarse después de retirarse como futbolista y seguramente recibió algunas presiones.

Ante la partida de Neymar en 2017 y Cristiano Ronaldo en 2018, La Liga temía que la marcha de Messi en este momento supusiera un golpe demoledor para sus finanzas, pues se calcula que hubieran registrado pérdidas de unos 112 millones de euros.

