Manelyk, de Acapulco Shore, asegura tener solo dos cirugías estéticas

Los seguidores de la mexicana no creen que solo se haya hecho dos cirugías.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Manelyk González, una de la integrantes más polémicas del reality Acapulco Shore, reveló que únicamente se ha hecho dos cirugías estéticas.



La joven mexicana, que recientemente llegó a 10 millones de seguidores en Instagram, se sinceró con sus fanáticos durante un live.



“La primera cirugía que me hice fue la liposucción porque tenía muchos gorditos en la cadera”, confesó la estrella del reality show que lleva siete temporadas al aire.

Según los fans, Manelyk luce totalmente diferente a su faceta en la primera emisión del programa.



Según detalló, se sentía inconforme con su cuerpo porque en esa época no hacía ejercicio y tenía una mala alimentación.

Tras la explicación, también reveló que su segunda cirugía fue el aumento de busto.



“Juré que nunca me iba a hacer las bubis, pero un día fui a Playa del Carmen con mis amigos y vi a muchas chicas extranjeras muy delgaditas, pero con las bubis en su lugar; como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘lo necesito en mi vida’. Regresé y me operé”, contó.



La guapa joven negó haberse realizado una rinoplastia, pues aseguró que es un procedimiento al que le tiene mucho miedo, sin embargo, aceptó que se inyecta ácido hialurónico para no tener la nariz de "perico".



La shore dijo que sus operaciones fueron en Colombia. Por último mandó un mensaje a sus seguidores para alentarlos a realizarse procedimientos estéticos, si es lo que desean.

Racciones

Las declaraciones de Mane causaron todo tipo de reacciones, algunos aplaudieron su pero otros se mostraron incrédulos.

“Claro que tiene operada la nariz en la segunda o tercera temporada lo dice”, “¿Nada más 2 cirugías? Por favor, esa no se la cree ni su abuelita”, “La mane trae como 4 intervenciones en la cara (nariz, cachete, labio, mentón) y como 3 en el cuerpo (chichi, lipo, nalga…) que no invente jajaja", fueron algunos de los comentarios.