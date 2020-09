“Portillo es el que mejor entrena”, según Pedro Troglio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la llegada reciente de Rafael Zúniga a la cueva, el líder de la manada se muestra satisfecho con el plantel porque siente “la necesidad de formar un plantel competitivo con jugadores de experiencia y jóvenes, teniendo en cuenta la cantidad de compromisos que se van a jugar”.

Tras el entrenamiento vespertino, Pedro Troglio se sentó frente a la cámara para atender a la prensa vía Zoom. Y allí dejó claro que la llegada de Rafa “tiene que ver con lo que va a pasar a partir de enero” de 2021.

La razón es que seguramente van a sufrir las convocatorias a las distintas selecciones de Harold Fonseca (la mayor), Alex Güity (sub 23) y el joven Ariel Valladares (sub 17).

VEA: Liga Concacaf comenzará en ocubre, confirmó ESPN

“Para que no nos suceda un imprevisto en momentos de definiciones importantes a nivel de Concacaf, hemos decido asegurar un arquero ahora”, explicó. La llegada del exportero de Platense “no debe ser un problema para Fonseca” y compañía.

“Analizaba con Gustavo Reggi que voy a armar 18 jugadores para un partido y los 10 que queden afuera van a ser jugadores que podrían estar jugando.

El que no está preparado para soportar eso, no está preparado para jugar en Olimpia”, advirtió antes de dejar claro que los jugadores le deben dar confianza a él debido a que “yo no te puedo poner 10 partidos y que los 10 los jugués mal porque al quinto partido me corren a mí”.

El último refuerzo del Albo, el portero Rafael Zúniga, ya entrena a las órdenes de Troglio.

Se calentó con préstamos a UPN

Algunos han cuestionado que Olimpia fiche solo a gente de experiencia (Zúniga de 30, Javier Portillo de 39, Samuel Córdova de 30, Diego Reyes de 30 y Eddie Hernández de 29), pero Troglio se agarra de esa premisa que reza que “el fútbol no se juega con el documento, se juega bien o mal”.

Y entonces citó el caso del Pulgarcito: “Si lo vieran entrenar, es el que mejor entrena de todos y el primero en cada uno de los trabajos; lo de Portillo fue también por un deseo del jugador de despedirse en Olimpia y porque a mí me sirve”. El fichaje de futbolistas con bagaje se debe principalmente a las competencias de Concacaf.

VEA TAMBIÉN: Carlo Costly confía en que Honduras pueda llegar a Qatar

“Sobre a todo nivel internacional necesito mucha experiencia para que los jóvenes crezcan al lado de esta gente, no creo en los equipos con toda gente grande ni con todos chicos”, apuntó el entrenador argentino del Olimpia antes de prenderse un poco con un tema: el préstamo de Júnior Lacayo y Elmer Güity a UPNFM.

Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad, cuestionó que por qué el club universitario “sigue recibiendo jugadores de un club que supuestamente los condiciona” y sintetizó su crítica con una interrogante: ¿Lobos de la misma manada?

“Desde que llegué, todo lo que logramos es porque nos han ayudado”, ironizó Pedro antes de tirar: “Nunca escuché que digan que merecimos ganar; salimos campeonísimos. No nos ayudaron en un partido, entonces nos ayudaron en 30 partidos que jugamos”.

Solo Messi es imparable

El exentrenador de Gimnasia de Argentina argumentó que “cuando uno pierde siempre busca una excusa, pero yo no, si gano, gano y si pierdo, pierdo; cuando gana el otro, me saco el sombrero. Entonces los torneos pasados que ganaba Motagua, ¿nadie ayudaba a Olimpia? Para mí eso es mediocre”.

¿Pero acaso Lacayo y Güity no jugarán contra Olimpia, como pasó con José Mario Pinto? La pelota quedó botando y Troglio no dudó en soltar el latigazo. “No sé qué decisión ha tomado el club. Tuve la dicha de jugar en Europa y allá es así, si te presto un jugador y encima te pago un sueldo, es normal un pacto de caballeros. Con todo respeto, en el fútbol mundial el único intratable e imposible de parar es Messi, después todos los demás somos mortales”, disparó con tono tranquilo.Para Troglio en todo el mundo se dan estos pactos y “no hacen todo el problema que hacen acá”, pero aquí se genera revuelo porque “es Olimpia el que está en el medio” de la situación.

LE PUEDE INTERESAR: Vuelta de Olimpia contra Montreal Impact podría ser en Honduras

Zafado de esas polémicas, el Rulo se centra en tener una temporada de ensueño: “A mí el plantel me llena de expectativas porque, sumados los refuerzos y sacando a Benguché y Beckeles, son los mismos jugadores que me hicieron campeonísimo y que me hicieron llegar a este momento a nivel internacional”...