Danna García revela las secuelas que le dejó el coronavirus

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Danna García confesó que a pesar de haber superado el coronavirus desde hace varios meses, aún atraviesa difíciles momentos debido a las secuelas que le ha dejado la enfermedad.



Durante una entrevista para Caracol Noticias, la famosa protagonista de Pasión de Gavilanes confesó que se mantiene aislada en Miami porque no ha podido regresar a Colombia a raíz de las restricciones decretadas por la pandemia.



García afirmó que no entiende porqué el virus duró más de lo usual en su organismo, "casi no me suelta".



"Las secuelas del virus son cosas que uno carga y no sabemos por cuánto tiempo. Y yo creo que la parte emocional es una parte muy importante en este tipo de situaciones para quienes ya hemos estado enfermos", expresó.



"Es duro y estar alejado es más duro aún", confesó. Asimismo, dijo sentirse contenta de estar saliendo de la situación.



Sin embargo, señaló que poco se habla de los estragos que causa la enfermedad en el cuerpo.



Entre los efectos secundarios sufrifos por el covid-19 mencionó el vértigo, resequedad en la piel extrema y la caída de pelo. Además de las afecciones en el corazón e hígado, sigue con problemas en los pulmones

Finalmente dijo que por los problemas de salud le cuesta mucho usar mascarilla, ya que dificulta su respiración.