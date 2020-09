Jorge Messi: “Es difícil que Leo se quede en el Barcelona”

El también representante legal de Leo Messi no brindó pistas obre el futuro del todavía jugador del Barça. Foto: AFP

BARCELONA, ESPAÑA.- Previo a la reunión pactada con el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, Jorge Messi, padre y representante legal de Lionel Messi, se dirigió inmediatamente hacia su despacho jurídico tras su arribo a la ciudad condal.

A las afueras del aeropueto El Prat muchos periodistas estaban a la espera del progenitor del argentino para conocer la postura de la familia Messi, y pese a no ser grandes declaraciones Jorge Messi fue rotundo y reveló: “Es difícil que Leo se quede en el Barcelona”.

Tras esta contundente declaración, Jorge Messi se marchó hacia su despacho para sostener una reunión con sus abogados previo a la reunión con Bartomeu, en donde repasaron todos los pormenores del contrato de Lionel y examinaron la cláusula que ha causado la discordia entre el jugador y la institución.

Cabe resaltar que desde que la “Pulga” comunicó sus intenciones de no seguir, el club endureció su postura afirmando que el equipo que quiera llevárselo debe pagar los 700 millones de euros establecidos en su cláusula de rescisión, sin embargo, el entorno de Messi no cede y mantiene que el contrato le permite marcharse del club al termino de la temporada 2019-2020.

Queda claro que Jorge Messi y Bartomeu discutirán cuando terminó el año deportivo, tomando en cuenta el factor de la pandemia del coronavirus.

“Del Manchester City no se nada”

Además de adelantar que es casi un hecho que Messi no seguirá en el Barça, el también representante legal no dio pistas sobre el futuro inmediato del rosarino, asegurando que “del Manchester City no sabe nada” y negando que hayan sostenido conversaciones con Pep Guardiola.

La reunión entre Jorge Messi y Josep María Bartomeu se roba todos los focos de atención en el mundo deportivo este miércoles, pues el padre de la estrella azulgrana tiene claro que el objetivo es resolver de manera amistosa la salida de Leo de la manera más amistosa posible.

Desde Manchester se frotan las manos porque la salida de Messi sea “pacífica” y que su llegada al conjunto citizen se dé a un precio más accesible, en donde se maneja que pagarían al Barça 100 millones de euros más dos jugadores.

Por otra parte está el Paris Saint-Germain, equipo que pese a correr por detrás del City en la carrera por ficharle sabe que es capaz de desembolsar una astronómica cantidad de dinero y llevar a cabo el sueño del jeque dueño del club para juntarle a Messi con Neymar y Mbappé.