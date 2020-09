Casos de covid-19 aumentaron en un 50% en la última semana

Brayan Jhesua García

TEGCIGALPA, HONDURAS.- Un análisis de la base de datos de EL HERALDO demuestra que el Distrito Central vuelve a recibir reportes de 100 y hasta 200 casos diarios del nuevo coronavirus.

La situación refleja un incremento del 50 por ciento en las incidencias reportadas en la penúltima semana.

Solo en los últimos siete días se reportaron 928 casos de covid-19, registrando un máximo de 210 casos por día y un mínimo de 74 incidencias.

En comparación con la semana anterior (del 18 al 26 de agosto), se registraron 469 casos. En esta semana el máximo reporte fue de 174 incidencias y el mínimo de 23.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) contabilizó el pasado lunes 177 casos de covid-19, ante esto el acumulado del Distrito Central se elevó a 16,082.

Al igual reportaron 10 decesos, sumando un total de 561 fallecimientos a causa del mortal virus.

Perspectiva irreal

El médico internista Omar Videa explicó en un medio televisivo que hay una disminución de los casos graves y moderados en la capital, pero que esa reducción no es significativa en relación con los casos leves.

“Se sigue viendo que este tipo de casos leves que no requieren hospitalización y que a través de los abordajes de los centros de triaje han llevado el tratamiento de manera domiciliaria, pero eso no significa que no se estén dando positivos o no existan casos de covid-19 de manera diaria en Tegucigalpa, en particular”, expresó.

Al igual indicó que por los pocos datos que hay se hace ver una perspectiva irreal.