Lupillo Rivera revela qué hará con el tatuaje del rostro de Belinda

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El cantante mexicano Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar qué hará con el tatuaje que se hizo con el rostro de Belinda cuando tuvieron una relación.



Desde que se confirmó el romance entre la mexicana y Christian Nodal el nombre de Rivera no ha dejado de aparecer en los titulares, ya sea por burlas o porque todos desean provocar su reacción.



Una de las preguntas más frecuentes para Lupillo es sobre la tinta que plasmó en su brazo por el amor que le llegó a tener a la guapa ojiverde.



"El Toro del Corrido" reveló que no planea removerse el tatuaje a menos que vuelva a encontrar el amor y que se lo pidan.

“Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida que me lo quite pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, expresó durante el programa De primera mano.



Por otra parte, Rivera confesó que enterarse del romance entre los coaches de La Voz Azteca no afectó su estado de ánimo.



Además, pidió que dejen a la pareja disfrutar de su amor, de su momento, por el tiempo que les vaya a durar.

"Les deseo lo mejor del mundo, estoy muy tranquilo, muy feliz y qué bueno que la muchacha encontró el amor”, afirmó.