"Lo más probable es que el virus nos alcance a todos": Andrea Legarreta, positiva al covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reconocida presentadora mexicana, Andrea Legarreta, recibió recientemente un diagnóstico positivo de covid-19, así lo confirmó su compañera Galilea Montijo durante la transmisión del programa Hoy de la cadena Televisa.



Horas más tarde, la noticia fue confirmada por Legarreta a través de su cuenta de Instagram, en donde por medio de un extenso mensaje, explicó cómo fue su experiencia al enterarse que ella y su familia estaban contagiados con el virus.



La comunicadora comenzó dando las gracias a todas las personas que le han enviado "buenas vibras y buenos deseos". El texto fue acompañado por una imagen de un arcoíris, nubes y la frase "todo va a estar bien".

La también actriz confesó que al recibir los resultados de los análisis se cuestionó si acaso era su culpa haberse enfermado o si no se había cuidado suficiente "como si contagiarte fuera un delito".



Sin embargo, en otra parte del texto aseguró que siempre fue precavida en cuanto a las medidas de bioseguridad, dentro y fuera de su lugar de trabajo. Por otra parte, aunque recientemente visitó el cine junto a su familia, afirmó que fueron muy cuidadosos.



Además, Legarreta dijo que luego de tanto sufrimiento emocional, finalmente entendió que "lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos".

Mensaje íntegro:

"¡Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas!"



Aquí les dejo algo que he estado reflexionando: Te enteras de algún caso positivo y preguntas: ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así... Al ver la palabra “positivo” en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito.

Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos lo debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes. Pero ojo, conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí).



El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Esto es una “cadena” dónde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen.



Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos).

Si estás pasando por algo similar, te mando amor y buenas vibras, ¡Conecta con lo positivo! Con el amor de tu gente, con la fe y con Dios. Mi familia está bien y con menos síntomas que yo. Yo, como si tuviera un resfriado común (poco más fuerte) y con los medicamentos se van los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre. Sin olfato ni gusto, pero la llevo bien.



Y de algo estoy segura, ¡Pronto saldremos de esta! Gracias por su amor y buenos deseos siempre, y a seguirse cuidando hermosuras. ¡Dios me los bendiga!".

Apoyo

Sus compañeros del set se mostraron optimistas a pesar de la enfermedad y le enviaron palabras de ánimo y fortaleza.



“Gracias a Dios, todo bien. Hay que pensar positivos”, dijo Galilea Montijo, al ser la designada para informar al público sobre la difícil situación de su colega.

Por su parte, el presentador Paul Stanley se limitó a decirle: “te queremos mucho, Andy”.



Legarreta se convirtió en la primera presentadora de ese espacio de entretenimiento en padecer de la enfermedad viral.