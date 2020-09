Hallan muerta a una familia en su vivienda en Ohio

SHAKER HEIGHTS, ESTADOS UNIDOS.-Una pareja y sus hijos gemelos adolescentes fueron encontrados muertos en su casa después de que se les pidiera a las autoridades que realizaran un control de bienestar en la residencia en un suburbio de Cleveland, Ohio, informó la policía el lunes.



La policía de Shaker Heights fue a la casa alrededor de las 2:20 p.m. el domingo y pronto encontró a Regina Tobin, de 58 años; John Tobin, 57, y Natalie y Graham Tobin, ambos de 15. Según las autoridades, la madre y los hijos fallecieron por suicidio; del padre no indicaron más detalles.



Las autoridades no dijeron quién solicitó el chequeo de bienestar ni por qué, pero indicaron que no hubo entrada forzada a la casa y no se reportaron otros heridos.

