¿La novia de Brad Pitt está casada y su marido sabe de su relación?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La modelo alemana Nicole Poturalski, de 27 años, fue vinculada a Brad Pitt la semana pasada y desde entonces las personas comenzaron a buscar cada detalle de su vida.



En su intensa búsqueda se conoció que la modelo está casada con Roland Mary el padre de su hijo, un empresario gastronómico de 68 años, desde hace ocho años.

El rumor que recorrió rápidamente las redes sociales este fin de semana es que la pareja tiene una relación abierta y que hasta autorizó la relación de Nicole con Brad.



“Roland es un tipo muy filosófico. Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un” matrimonio abierto”, aseguró un amigo cercano de la pareja a Daily Mail.

Nicole fue forografiada con Brad el miércoles de la semana pasada cuando iba llegando al aeropuerto Le Castellet, cerca de Marsella, en el sur de Francia, en el jet privado de Pitt.