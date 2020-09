No hay acuerdo en el CNE para iniciativa de la segunda vuelta

La segunda vuelta no encuentra acuerdos entre las fuerzas políticas.

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los partidos Liberal y Nacional marcaron su posición de que no se realice la segunda vuelta en las próximas elecciones generales ya que no existe unanimidad para aprobarlo o, en todo caso, la potestad la tiene el Congreso Nacional.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, explicó que la segunda vuelta se debe hacer mediante reforma constitucional y por mayoría de votos en el Poder Legislativo.

Para materializar ese posicionamiento se presentó la iniciativa de ley en la reunión del viernes anterior en el CNE para aprobarla y mandarla al hemiciclo y que los diputados se pronuncien sobre el tema, pero dos concejales votaron en contra.

Vea aquí: Aprobación de la segunda vuelta electoral provoca polémica y discrepancias

La iniciativa de ley se elaboró tomando como base la decisión del pasado 13 de agosto, donde el Partido Liberal estaba a favor, pero al momento de aprobarla, el voto fue en contra.

Ana Paola Hall, concejal en representación del Partido Liberal en el CNE, justificó que su posición siempre ha sido a favor de la segunda vuelta, pero tomando en cuenta la situación actual del país y la crisis por la pandemia de covid-19, lo más consecuente era una reforma electoral constitucional.

Consenso

La segunda razón es que no había tiempo para consultarle a la población porque en las elecciones primarias no se puede hacer, ya que solo va el voto duro de los partidos políticos y si se hace la consulta en las generales, no se podrá aplicar la segunda vuelta en el 2021.

En ese sentido, Hall consideró que la remisión de esta ley al Congreso Nacional se debe hacer cuando haya unanimidad en el CNE, a fin de evitar que se politicen las posturas que son institucionales.

El concejal Kelvin Aguirre consideró que no le compete al CNE aprobar la segunda vuelta porque es potestad del Congreso Nacional o del soberano.

Mientras que los diputados al Congreso Nacional aprobaron que en las próximas elecciones los hondureños pueda ejercer el sufragio con las dos identidades, la nueva que se está elaborando y la vigente, pero se pondrán lectores electrónicos para evitar que las personas voten dos veces.