La Liga española vuelve a lidiar con otra estrella que se va

MADRID, ESPAÑA.- Primero fue Neymar, luego Cristiano Ronaldo y ahora, muy probablemente, será Lionel Messi.



La Liga española está a punto de ver que otro jugador importante abandone uno de sus clubes, todo en un lapso de cuatro años.

La salida de Messi sería otro retroceso no deseado para La Liga, aunque espera soportar el golpe tal como lo hizo luego de que el brasileño Neymar y Cristiano se fueron. La liga no se vio afectada de forma financiera luego de que Neymar se fue del Barcelona o cuando Cristiano salió del Real Madrid. Siguió creciendo y aún obtuvo grandes cantidades de dinero de acuerdos de derechos televisivos.



Pero perder a Messi sería un problema más grande, porque por primera vez en años la liga no tendría a uno de los dos jugadores que se combinaron para 11 premios por jugador del año en la historia reciente. Todavía tendría a Luka Modric en el Real Madrid, quien terminó con la racha de Cristiano y Messi en 2018, pero el croata no tiene ni de cerca la popularidad del argentino.



La Liga siguió beneficiándose de la presencia de Messi luego de que Cristiano se marchó, pero ahora no tendría ese poder.



Pese a las inquietudes cuando Cristiano se fue a la Juventus en 2018, la liga fue rápida para impulsar el hecho de que su salida tuvo pocas repercusiones en sus finanzas. Tampoco vio una reducción en sus ingresos de los derechos televisivos o tuvo alguna petición de descuentos por parte de las televisoras. La Liga siguió registrando un aumento constante en las audiencias.



Pero el presidente de La Liga, Javier Tebas, no estaba tan seguro de que fuera a ser así con la salida del argentino.

“La salida de Cristiano, aunque se molesten en Madrid, tuvo un impacto casi nulo porque en La Liga llevamos años preparándonos para que la marca de La Liga trascienda a los jugadores”, comentó Tebas a la estación de radio catalana RAC1 en junio. “Pero el caso de Messi es distinto. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hemos tenido la suerte de haberlo tenido siempre en nuestra liga”, señaló.



“Yo creo que la salida de Messi sí se notaría", comentó Tebas. “Es un ícono del fútbol español, de La Liga, y le pediría que por favor termine en nuestra competición. Que tanto cariño le hemos dado”.



Tebas dijo que Messi añade un valor importante a la liga, pero que su ausencia no sería “una catástrofe”.



“Tenemos firmados unos contratos televisivos con o sin Messi”, apuntó.



Tebas siempre ha trabajado para tratar de hacer que La Liga sea más atractiva para jugadores de renombre.

Ha pedido al gobierno español que cambie algunas de sus reglas fiscales actuales que podrían estar alejando a algunos jugadores. Las autoridades fiscales locales han ido tras las estrellas del fútbol en los últimos años, acusando a varios de ellos de fraude por cómo han interpretado las leyes locales, sobre todo en torno a los derechos de imagen. Cristiano y Messi han estado entre los muchos jugadores afectados, con Messi que fue declarado culpable en 2017. Las reglas fiscales en Italia y Francia son consideradas menos estrictas para los jugadores que en España.



Tebas también respalda el regreso de la “Ley Beckham” que es utilizada para otorgar exenciones fiscales a jugadores extranjeros en España, pero fue modificada hace unos años para evitar que se beneficiaran.



Desde que Neymar se marchó del Barcelona para llegar al Paris Saint-Germain en 2017, España ha recibido a pocos jugadores importantes. El año pasado, Antoine Griezmann se cambió del Atlético de Madrid al Barcelona, Eden Hazard firmó con el Real Madrid y el joven portugués Joao Félix fue adquirido por el Atleti.

El Real Madrid todavía tiene a Toni Kroos, al brasileño Vinícius Júnior, Gareth Bale, Karim Benzema y Sergio Ramos, mientras que el Barcelona cuenta con Gerard Piqué y Sergio Busquets, pero también podría perder al uruguayo Luis Suárez.



Sin embargo, ninguno de ellos se acerca a Cristiano o Messi. Y si el delantero argentino se va, sólo el tiempo dirá si La Liga española puede afirmar que realmente ha crecido más que cualquier equipo o jugador.