¿Quién no querría a Messi?", se pregunta Jürgen Klopp

LONDRES, INGLATERRA. - Mientras la incertidumbre reina sobre el futuro de Leo Messi, el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp reconoció que estaría muy interesado en el jugador, antes de afirmar que no hay "ninguna posibilidad" de que el argentino ficha por los 'Reds'.



"¿Interesado? ¿Quién no querría a Messi en su equipo?", se preguntó el técnico alemán en conferencia de prensa antes de la Community Shield el sábado en Wembley contra el Arsenal.

"Pero no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Las cifras se escapan del todo de nuestra capacidad. Pero es un buen jugador, sinceramente...", sonrió el alemán.



El Manchester City, gran rival del Liverpool estas últimas temporadas, está en la pole para fichar al argentino si abandona definitivamente las filas del FC Barcelona. Una perspectiva que no es del gusto de Klopp.



"Eso ayudaría evidentemente al Manchester City, y ganarlos sería aún más duro", reconoció.



"Sería también estupendo para la Premier League, pero no estoy seguro de que la Premier necesite su refuerzo", continuó con tono jocoso.



"Él nunca ha jugado en otro campeonato. El fútbol es diferente aquí. Me gustaría mucho ver eso, pero no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir", afirmó Klopp.

