Comisión emplaza a Libre para definir consenso en la ley electoral

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de cinco semanas de estar postergando la remisión del dictamen de la nueva Ley Electoral para darle el trámite correspondiente en el Congreso Nacional, la comisión especial emplazó el jueves a Libertad y Refundación (Libre) a definir de una vez por todas un consenso sobre los temas en desacuerdo con las otras dos fuerzas políticas mayoritarias.

El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, quien preside esta comitiva, informó que “la reunión de ayer (miércoles) era para firmar el dictamen, sometimos a votación y la mayoría de compañeros manifestaron que hiciéramos un compás de espera para el próximo martes; si ese día no se presentan los compañeros de Libre se va a presentar el dictamen tal como está”.

En constantes cabildeos se han mantenido los diputados que integran esta comisión para tratar de convenir una postura en relación a la constitución de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) —lo que se conoce por ahora como las Mesas Electorales Receptoras—, incluido el censo electoral que conlleva la emisión del Documento de Identificación Nacional (DNI) y si se irá a los comicios primarios de 2021 con la actual identidad, la nueva tarjeta o ambas.

De seguir dándole largas a estas diferencias políticas la siguiente semana, Segura anunció que pondrá su renuncia de la agrupación multipartidaria de congresistas que dirige desde el 24 de septiembre del año pasado.

Enviar dictamen

Si no se logran los consensos con el partido de izquierda, se enviará el dictamen de la nueva normativa en materia electoral con los votos particulares para que la directiva del CN defina cuándo se discutirá en primer debate bajo la modalidad de las sesiones virtuales, reiteró el titular de la comisión especial.

“Este dictamen no está consensuado totalmente, somos la primera fuerza de oposición y en cuanto a la conformación de las Mesas Receptoras no hay acuerdos y mientras no los haya no podemos firmarlo”, declaró el congresista de Libre Samuel Madrid, que sustituyó al difunto legislador Francisco Paz