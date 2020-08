Bella Hadid habla sobre enfermedad de Lyme que padece desde los 14 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Bella Hadid compartió con sus seguidores los males que le aquejan por la enfermedad de Lyme que padece desde que tenía 14 años.



A través de una publicación la guapa de 23 años escribió: “La verdad… la enfermedad invisible”. En el texto se exponían una serie de síntomas que constantemente experimenta como dolor de cabeza, fatiga, dolor en las articulaciones, dificultad al respirar, dolor abdominal, fiebre, entre otros.



Agregó que las sufre "todos los días". Los más comunes son debilidad muscular, espasmos, calambres, hormigueo, entumecimiento y dificultad para caminar.

Vea aquí: Famosos golpeados por la enfermedad Lyme

La publicación de Bella sobre el Lyme.



Bella Hadid dijo que los primeros síntomas de Lyme los comenzó a sentir a los 14 años, pero que no hasta que cumplió 18 que se intensificaron y dañaron su ritmo de vida diaria. Esto la llevó a crear conciencia entre sus seguidores sobre la enfermedad.



Hace años, la modelo confesó que a raíz de la enfermedad permaneció seis días en una cama porque no podía moverse. Este mal le provocó problemas hasta para conducir.



Sin embargo, Bella no es la única de su familia que se ha visto afectada por el Lyme. Su madre Yolanda y su hermano Anwar también padecen lo mismo.

Vea aquí: 10 datos de Bella Hadid, la mujer más hermosa del mundo