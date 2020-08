Noah Schnapp, actor de Stranger Things, es acusado de actitud racista

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Noah Schnapp, actor que da vida a Will Byers en la serie de Netflix Stranger Things, fue duramente criticado en redes sociales tras la divulgación de un video donde supuestamente se comportó de forma racista con la comunidad afroamericana. La polémica lo obligó a pedir disculpas.



En las imágenes difundidas se ve a Noah junto a unos amigos durante un viaje en vehículo. Todos cantan el tema Freaky Friday de Lil Dicky, canción en la que se repite en varias ocasiones la palabra Nigga (negro), que se considera ofensiva y racista.





El material audiovisual causó tanta polémica, que el joven de la serie no tuvo más remedio que pedir disculpas a través de sus Stories de Instagram, donde aseguró que nunca utilizó la palabra "Nigga".



Según Noah, lo que en realidad quiso decir fue "neighbor" (vecino) y no la "palabra con N".



Además, dijo que la confusión entre varios internautas es porque las palabras tienen un sonido similar, por lo que no tuvo más remedio que disculparse por la polémica generada.