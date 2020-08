Christian Nodal defiende a Belinda: "Es la mujer que yo amo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Christian Nodal dejó claro que está completamente enamorado de su novia Belinda y que está dispuesto a defenderla de las constantes críticas que recibe.



Durante una entrevista, el artista del género regional mexicano aseguró que es la mujer que ama y que "lo que digan los demás me vale madre. Yo estoy bien contento".



Además, aprovechó para condenar que sean las mismas mujeres quienes se ataquen entre sí. “La verdad es que sí me molesta. Es una mujer y es increíble ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer y pues es la mujer que yo amo, me duele. Y (también hay) mujeres hablando pésimo de otras mujeres, se me hace feísimo".

Agregó que "al final de cuentas yo creo que la gente no entiende que somos seres humanos y (que) el poder de las palabras hiere. Al final del día estamos en este medio y tristemente es lo que toca aceptar y actualizarse en esta nueva realidad”.

Polémica por video

El joven de 21 años también se refirió al día que borró de Instagram el video con Belinda y la supuesta ruptura. Dijo que todo era parte de una sorpresa que él le tenía preparada antes de irse de viaje a Punta Cana, República Dominicana.



"Lo que hice literalmente fue desaparecer un día entero, era el plan, había una sorpresa y se volvió escándalo que habíamos terminado”, confesó.

