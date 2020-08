“Señor, rescátame de esta cama, no me quiero morir”: súplica para enfrentar el virus

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Intenta subir los escalones que le conducen a su habitación, pero cada peldaño es un desafío, sus piernas tiemblan y cada respiro se convierte en un reto, la aflicción recorre todo su cuerpo como gotas de sudor.

El 12 de julio es una fecha que Elvin Canales, presidente del Sindicato de Empleados del Hospital San Felipe, no olvidará, pues fue el día en que se enteró que el virus que una semana antes había apagado la vida de su cuñado Santos Remigio Girón, de 72 años, ahora se encontraba atacando su salud.

Canales acudió al centro de triaje de la Universidad Católica en compañía de un vecino, allí le informaron que era positivo al covid-19, horas después fue trasladado al Hospital San Felipe, pero su estado de salud se complicó y tuvo que ser remitido al Hospital María.

No era la primera vez que estaba interno en un centro asistencial, pues la presión alta, un preinfarto y la operación para retirarle un riñón ya le habían dejado varios días durmiendo en un hospital años atrás, pero el temor que sintió al estar ingresado por coronavirus nunca lo experimentó hasta ahora .

VEA: Honduras suma 1,747 muertes y 56,649 infectados por covid-19

“Señor, rescátame de esta cama, no me quiero morir”, fue la frase que repetía con fervor el padre de tres hijos.

Elvin Canales permaneció interno en el Hospital María cuando estuvo contagiado de covid-19. Elvin Canales permaneció interno en el Hospital María cuando estuvo contagiado de covid-19.

“El covid-19 solo deja dolor y tristeza, las secuelas son grandes, no me he recuperado, porque siento tristeza, me cuesta respirar”, relató el dirigente sindical.

Hoy Canales arriba a sus 52 años de vida, venció el covid-19 y las únicas llamas que se apagarán este día son las velas de su pastel.

ADEMÁS: Países con menos contagios de covid-19 realizan más pruebas que Honduras

El líder sindical es originario de Minas de Oro, Comayagua, y costeó sus estudios como perito mercantil y contador público cargando refrescos y mandados en las inmediaciones del Estadio Nacional; le da gracias a Dios por una nueva oportunidad para vivir y de permitirle dar testimonio de su lucha.