Más de 70 trabajadores de la salud han muerto por covid-19 en más de cinco meses

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia del covid-19 cada día ataca con más fuerza en la primera línea, donde más 70 médicos, enfermeras y demás personal de la salud han fallecido a causa de la enfermedad.

La última víctima fue Ronald Ricardo Mejía, un médico de 29 años que laboraba en el Hospital San Isidro en Tocoa, Colón, el treceavo municipio con más infectados en toda Honduras (515 casos hasta la noche del 24 de agosto).

“29 años tenía, hace poco se había casado y deja una niña chiquita; es una tragedia enorme”, lamentó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Con la muerte de este galeno, suman 42 los profesionales de la medicina que han perdido la batalla contra el virus o sospecha del mismo, la mayoría contagiados mientras ejercían su profesión, según el Colegio Médico de Honduras (CMH).

La pandemia por el covid-19 inició en Honduras hace más de cinco meses (11 de marzo) y apenas pasaban unos días del primer caso cuando la muerte de la doctora Denise Roxana Murillo Martínez consternó a todo un gremio.

La Secretaría de Salud nunca confirmó que la muerte de Murillo fuera por covid-19, pero el Colegio Médico afirmó que “tiene un diagnóstico”.

El deceso de “Docky”, como era conocida la doctora Murillo en el Hospital Leonardo Martínez, donde laboró hasta su muerte, fue el único registrado por el CMH en marzo, mientras que el 21 de abril el número de galenos víctimas de la enfermedad subió a dos con la muerte del psiquiatra Jesús Américo Reyes Ticas.

+Ministra de Salud admite que hubo sobreocupación hospitalaria por el covid-19

En mayo no hubo ningún deceso, pero a partir de junio los fallecimientos de médicos siguieron acumulando dolor y resignación entre decenas de familias, quienes lamentan que sus parientes fueron víctimas “de las deficiencias de un sistema sanitario colapsado”, como denunció Umaña, quien con mucha impotencia contó que ha visto morir a varios de sus colegas y amigos.

“Cada semana han muerto dos, tres colegas, no hemos tenido un bajón, nosotros vamos todas las semanas con dos o tres (muertes) y no me extrañaría que pasara a un lugar peor. Es triste para nosotros” lamentó.

Desde junio, los decesos de médicos contagiados de covid-19 han ido en aumento. EL HERALDO reveló el pasado 16 de junio que eran casi 40 los trabajadores de la salud que habían fallecido por el virus, pero que más de la mitad, 22 para ser exactos, correspondían a médicos.

Actualmente la cifra pasó a las 70 víctimas, 42 de ellas eran doctores en medicina y cirugía, lo que significa que en dos meses y cuatro días los casos de galenos fallecidos por la enfermedad prácticamente se duplicaron.

“El médico es el que más se expone, es el que está más cerca, el que tiene que oírle el corazón, abrirle la boca, interpretar un montón de signos y síntomas, entonces el grado de exposición del médico es mayor”, justificó Umaña.

Del resto de casos, 21 corresponden a enfermeras auxiliares y cinco a enfermeras profesionales. También se reportó el deceso del microbiólogo Julio César Licona y la técnico en laboratorio, Elena Flores.

Más de la mitad de los fallecidos eran médicos y especialistas, según el Colegio Médico de Honduras.

Los datos corresponden a registros del CMH, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAH), y a través del monitoreo de medios.

La mayoría de fallecidos son de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades que registran el 46% del total de todos los casos, es decir casi la mitad.

Esta imagen corresponde a una captura de pantalla del mapa interactivo publicado por Amnistía Internacional sobre el personal de salud que había fallecido en Honduras por covid-19 hasta el 2 de julio.



“Es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos. Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos”, menciona parte de la publicación.

+Duro testimonio de doctor que se contagió de covid-19 al atender una paciente

Para esa misma fecha y, según los datos del Colegio Médico, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAH) y a través del monitoreo de medios, en el país había al menos 40 trabajadores de la salud fallecidos, contrario al registro de Amnistía Internacional.

A la fecha, la ONG no ha publicado un informe actualizado sobre muertes de trabajadores de la salud en el mundo.