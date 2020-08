Cambiaron de fábrica: En estas bodegas se montan ahora los restantes hospitales móviles

Eduardo Domínguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En unas bodegas a 25 minutos del centro de Ankara, capital de Turquía, se fabrican ahora parte de los restantes cinco hospitales móviles que Honduras compró a la compañía Elmed Medical System bajo una polémica operación.



Así lo cofirmó EL HERALDO tras unas minuciosa búsqueda emprendida luego de que una fuente con acceso a información del proyecto filtrara la ubicación exacta de la factoría donde se ensamblan las unidades hospitalarias.



Esta evidencia abre otro capítulo sobre el entramado de compañías que operan en torno a la fabricación de los siete hospitales móviles, adquiridos a un precio de 47.5 millones de dólares, casi 1,200 millones de lempiras, al guatemalteco Axel López.



Lo anterior debido a que al menos una de esas instalaciones donde se ensamblan los contenedores pertenece a una compañía que hasta el momento estaba fuera del radar: Prefarme Prefabrik.



Ya EL HERALDO había revelado de manera exclusiva que para los primeros dos hospitales, destinados a San Pedro Sula y Tegucigalpa, Axel López subcontrató a Nuris Prefabrik, una empresa dedicada a construcciones móviles y prefabricadas, sin experiencia en hospitales como tal.



En el caso de Prefarme, según su portal web y redes sociales, también tiene entre su cartera de productos las soluciones móviles y prefabricadas, aunque también incluye un proyecto de hospital modular.

Lea además: Facturas de hospitales móviles entregadas a Aduanas también tienen registros falsos

Cambio de fábrica

EL HERALDO conoció de forma precisa, a través de una fuente al tanto de la fabricación de los contenedores, que las unidades eran ensambladas en la siguiente dirección: İstanbul, Yolu Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi, 1007.sokak No: 8/A 5/A, 06980 Kahramankazan/Ankara, Turquía.



Situada en una zona industrial en el distrito de Kahramankazan, perteneciente a la provincia de Ankara y en la periferia de la capital turca, en ese punto se localizan los 17,000 metros cuadrados de la fábrica de la empresa Prefarme Prefabrik, que hasta ahora se desconocía su participación en la elaboración de los productos.



Según el portal web de Prefarme Prefabrik, la compañía, constituida en 2005, monta oficinas y edificios tipo dormitorios temporales para trabajadores contratados en obras que requieren proximidad de sus obreros.



También fabrican soluciones en contenedores, estructuras de acero, estructuras de acero ligero y edificios residenciales prefabricados.



En esa cartilla de productos y servicios, no exhiben como producto estrella a los hospitales móviles -como lo hacen otras empresas del rubro-, pero se presentan como los autores del proyecto del hospital en la localidad de Marea en Siria, un terreno en la frontera con Turquía y en conflicto por la guerra civil que sigue en curso.

"Proporcionamos soluciones llave en mano con dormitorios de trabajadores prefabricados, dormitorios de ingenieros prefabricados, comedores prefabricados, áreas sociales, contenedores de obra, almacenes de acero y edificios de talleres para campamentos de obra necesarios en sectores como prefabricados, construcción, minería y energía", exhiben en el portal web.



EL HERALDO cotejó las fotografías facilitadas a la prensa por Invest-H para mostrar los avances de los proyectos y confirmó que hay elementos muy distintivos que coinciden en ambos registros fotográficos.



La evidencia más notable: el nombre de Prefarme Prefabrik en una de las vigas amarillas principales del techo, que aparece en ambas fotografías.



Además, en uno de los videos de Invest-H se extrajo un fragmento que muestra un sitio exterior de la bodega de ensamblaje, donde se levantan la bandera de Turquía y una bandera blanco con azul con un logotipo.



Varias fotografías de la compañía muestran un acceso similar y esa segunda bandera se trataría de la representativa a la empresa, que muestra los colores corporativos y el logo.

A la izquierda, imagen enviada por Invest-H, a través de Axel López, a los medios de comunicación de Honduras. A la derecha, una imagen de Prefarme Prefabrik al interior de su fábrica. Nótese por el nombre que sobresale en la viga amarilla, se trata del mismo lugar.



A la izquierda, un extracto de un video difundido por Invest-H el 24 de agosto, donde se aprecian dos banderas en el exterior de la bodega. A la derecha, una imagen obtenida a través de una búsqueda abierta sobre la entrada a Prefarme Prefabrik. En ambas aparecen dos banderas, una de Turquía y la otra la de la empresa.





EL HERALDO intentó ponerse en contacto con representantes de la empresa para saber el papel que juegan en la fabricación de las unidades, pero no hubo respuesta hasta la hora de publicación de esta nota. Igualmente, este medio consultó con la Junta Interventora de Invest-H, pero no brindaron declaraciones.



No hay una explicación clara de por qué López cambió de fabricante o de fábrica para culminar los hospitales, puesto que ante la prensa hondureña se ha manejado que su compañia tiene fábricas propias.

Esta factoría queda a casi 50 minutos de la fábrica de donde se armaron los primeros dos hospitales, específicamente en las instalaciones de la empresa Nuris Prefabrik en el parque industrial de Baskent, también en la periferia de Ankara.

También vea: ¿Qué sabemos de la fábrica donde se hicieron los hospitales móviles?

Imagen subida en julio del 2020 que captura el interior de la fábrica. A pesar que las fechas coinciden, no se pudo determinar si las estructuras en la foto corresponden a las unidades que llegarán a Honduras.

De empresa en empresa

Todavía es una incógnita si esta compañía fue subcontratada por Axel López o si simplemente rentaron sus bodegas para el cometido de los restantes cinco hospitales.



Michael Murphy, representante de SDI Global, la empresa que acusa a López de plagiar diseños y falsificar registros de su empresa, dijo a EL HERALDO que el guatemalteco alquiló las bodegas temporalmente por tres meses para finalizar el trabajo.



Sucede que para la elaboración de los primeros dos, López hizo uso de una red de empresas para lograr su acometido, ya que como tal no hay evidencia que posea fábricas en Turquía, tal y como se presenta en su sitio web de Hospitales Móviles.



Se presentó como potencial cliente ante SDI Global a finales de febrero, cuando la pandemia estaba en expansión por Asia y germinaba en Europa, para cotizar precios y ver diseños, según la denuncia de esta última empresa.



Una vez tuvo los detalles de los proyectos en mano, López los presentó como propios a Marco Bográn, exdirector de Invest-H. En una operación fugaz, Bográn aceptó la propuesta y le desembolsó el total del proyecto un día después.



El empresario guatemalteco cerró el acuerdo con Invest-H a través de su empresa Elmed Medical System, supuesta proveedora de equipo médico, bajo el argumento que la elaboración corría a cuenta de Hospitales Móviles, pero los pagos se debían hacer a la cuenta de esta empresa.



Con el contrato aprobado, López buscó en el mercado turco a una empresa que le armara los contenedores bajo las especificaciones de los modelos de SDI Global, con la mala fortuna que una de esas fábricas era Global Fors, subcontratada por SDI Global, lo que puso en alerta a la firma.

De interés: Fact-checking a Marco Bográn: Proveedor de hospitales móviles tenía experiencia



Finalmente, con el apoyo de la empresa turca Vertisa -a la cual él representa en Estados Unidos-, subcontrató a la compañía Nuris Prefabrik, la cual carece de experiencia en hospitales móviles.

A través de Vertisa hizo el envío en embarcación de los contenedores a Puerto Cortés, pero en los documentos de embarque cifraron en cinco millones de dólares el valor de las unidades, y no 15 millones de dólares, como aparece en la factura final, una diferencia de casi 10 millones de dólares.



Pese a que en su momento se trató de ocultar el fabricante real de los dos primeros contenedores, ya no hay margen de duda, pues esta misma empresa publicó un video en julio donde destacaba estos hospitales móviles como parte de su trabajo en la pandemia.

Extracto del video de Nuris Prefabrik donde exhiben los hospitales construidos para Honduras. Estos corresponden a las unidades destinadas para San Pedro Sula y Tegucigalpa.







El representante de esta empresa, Oguzhan Turan, confió a EL HERALDO que el contrato únicamente se limitaba a la elaboración de los 72 contenedores para las dos unidades, con 91 camas cada uno.



Sin embargo, Murphy sostiene que Nuris sigue a cargo de la operación primaria de las unidades y que López únicamente rentó esas bodegas como fachada ante la inminente visita de un equipo técnico de Invest-H para supervisar los avances de obra.



Desde la junta interventora de Invest-H sale otra información importante para matizar: no hay una sola fábrica para esta segunda etapa del trabajo, hay al menos dos locales donde se desarrollan los trabajos para el gobierno de Honduras.



"En la zona metropolitana de Ankara, ellos -el proveedor- tienen dos instalaciones, las dos instalaciones están produciendo hospitales para Honduras", expresó días atrás José Boquín, miembro de la Junta Interventora de Invest-H. Esta otra localidad no se ha podido ubicar.

Lea además: Marco Bográn firmó ilegal acuerdo de confidencialidad con Axel López

Costosos y tardíos

A juzgar por los tiempos y si comparamos lo ocurrido con las unidades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, los restantes cinco hospitales estarán en Honduras -en una proyección optimista- a finales de septiembre y no podrían ponerse en operación hasta en octubre.



Ya para esta fecha (26 de agosto) debían estar finalizados los cinco hospitales y, según lo expuesto por los interventores, deben ser enviados en septiembre vía marítima, un viaje que tardaría entre 20 a 22 días.



Más el proceso de revisión, distribución e instalación de los contenedores, se proyecta que las unidades se podrían en función en octubre próximo. El plan es ubicarlas en Choluteca, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, cinco ciudades que han tenido fuerte incidencia del covid-19 y donde hay alta densidad poblacional.



Lo anterior se daría con un tiempo optimista, ya que el precedente del primer ejercicio pone de manifiesto que los plazos casi siempre no se cumplen: Las instalaciones móviles de San Pedro Sula y la capital llegaron a mediados de julio y ya al cierre de agosto todavía no están puestas en operación.



Un análisis realizado por EL HERALDO demuestra que Honduras fue uno de los países que más caro compró o se hizo de soluciones móviles más costosas para la red hospitalaria en la emergencia por el nuevo coronavirus y, a su vez, donde más tardaron en ponerse en función.



En promedio, cada cama le cuesta a Honduras unos 99,600 dólares, cuando en Rumanía adquirieron modelos similares -ya que fueron fabricados por SDI Global, la empresa con los diseños originales- a un precio por cada cama de 55,600 dólares.